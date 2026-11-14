Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus: Inyección de juventud al taller de transformadores

Estudiantes de Técnico Medio en Electricidad iniciaron prácticas en el taller de transformadores de la Empresa Eléctrica espirituana, con lo cual fortalecen su formación mientras apoyan la recuperación de equipos clave para el servicio eléctrico territorial

Durante su estancia, los educandos tendrán la oportunidad de vincularse directamente con los procesos productivos y el quehacer diario de la empresa. (Foto: Facebook)

Desde hace apenas unos días, el Taller de Transformadores de la Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus cuenta con rostros nuevos. Se trata de dos estudiantes de segundo año de la carrera de Técnico Medio en Electricidad del Politécnico Estanislao Gutiérrez Fleites, quienes iniciaron su período de prácticas laborales en una de las áreas más sensibles y estratégicas para el sistema electroenergético del territorio.

La incorporación de estos jóvenes no es un hecho aislado, sino parte del compromiso de la entidad con la formación integral de las nuevas generaciones.

Durante su estancia, los educandos tendrán la oportunidad de vincularse directamente con los procesos productivos y el quehacer diario de la empresa, con lo cual fortalecen los conocimientos adquiridos en las aulas y los confrontan con la dura realidad de un taller que labora a fuerza de ingenio.

Para comprender la trascendencia de esta práctica, baste señalar que un transformador es un dispositivo estático que permite elevar o reducir la tensión de la corriente alterna mediante inducción electromagnética, resultando pieza clave para que la energía llegue desde las subestaciones hasta los hogares, hospitales y centros productivos.

En el contexto cubano, donde la adquisición de equipos nuevos resulta sumamente compleja por limitaciones financieras y el bloqueo económico, el trabajo de recuperación se convierte en un eslabón indispensable para sostener el sistema.

La realidad del taller espirituano es elocuente. Según datos recientes, la provincia enfrenta un déficit de aproximadamente 500 transformadores, lo que convierte la recuperación de estos equipos en una prioridad absoluta.

Lejos de ser una tarea sencilla, los especialistas realizan diagnósticos precisos, recuperan componentes aprovechables de equipos dados de baja, reutilizan el aceite dieléctrico cuando conserva sus propiedades y aplican tratamientos de secado y barnizado para devolver la vida útil a máquinas que, de otro modo, quedarían fuera de servicio.

Este esfuerzo no solo evita erogaciones millonarias al país, sino que garantiza el funcionamiento de actividades vitales como el bombeo de agua y la producción de alimentos.

En este escenario, la presencia de los estudiantes del Politécnico Estanislao Gutiérrez Fleites adquiere un valor que trasciende lo meramente académico. No se trata solo de cumplir un plan de estudios, sino de insertarse en una rutina donde la innovación y la capacidad de resolver problemas con recursos limitados son el pan de cada día.

El contacto directo con los devanados, los núcleos de hierro y los sistemas de aislamiento les permitirá comprender por qué el mantenimiento preventivo y la rehabilitación son tan cruciales para extender la vida útil de los equipos, tal como se hace en talleres especializados de otras latitudes, pero con el sello de la inventiva cubana.

La Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus reafirma así su papel como formadora de las competencias técnicas que demanda el territorio.