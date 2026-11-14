Salón de paisaje reverenciará inclusión de Trinidad en la lista del Patrimonio Mundial

La premiación del certamen, fijada para el 8 de diciembre próximo, estará a cargo de las instituciones culturales del territorio

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 1 de diciembre.

Reverenciar el aniversario 38 de la inclusión de Trinidad y el Valle de los Ingenios en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco es el propósito de la tercera edición del Salón de paisaje Cerca del mar y del monte, que se inaugura el 8 de diciembre próximo.

Las novedades las ofrece a la prensa Eusebio García Morales, artista de la plástica y promotor del evento auspiciado por la Galería de Arte Universal Benito Ortiz Borrell y el Fondo Cubano de Bienes Culturales.

“Intento agrupar varios artistas con la mirada puesta en un paisaje muy contemporáneo, muy abierto, se trata de ampliar el abanico de posibilidades y opciones para los creadores, por eso incluyo a fotógrafos y otros artífices de las artes visuales, incluso a jóvenes graduados de academia que trabajan el tatuaje”.

García Morales anunció que la convocatoria permanece abierta hasta el primero de diciembre y aclaró que las obras deben estar en consonancia con las bases que exige el concurso.

“Insisto, es un paisaje muy contemporáneo, puede ser realista, manipulado, la temática es muy abierta, no queremos quedarnos en lo clásico. El tercer Salón de paisaje Cerca del mar y del monte, de Trinidad, tiene como objetivo también la presentación de nuevos talentos que incursionan en la pintura, se trata de cinco niños de entre 9 y 12 años”, especificó.

Las obras se recepcionarán en la Galería de Arte Universal Benito Ortiz Borrell y la premiación, fijada para el día 8, aniversario 38 de la declaratoria de Trinidad y el Valle de los Ingenios como Patrimonio Mundial de la Unesco, estará a cargo de las instituciones culturales de la Ciudad Museo del Mar Caribe.