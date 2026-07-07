Argentina derrota 3-2 a Egipto y avanza a cuartos de final del Mundial de Fútbol

La vigente campeona superó la dura prueba africana y se mantiene firme en su camino hacia la defensa del título

Lionel Messi marcó el gol del empate en el minuto 83 del encuentro. (Foto: AP)

Egipto abrió el marcador 1-0, lo amplió a 2-0 y se fue al segundo tiempo esperanzado, pero Argentina, sufrida, resucitó para ganar un partidazo 3-2 con gol clave de su capitán Lionel Messi para empatar, primero, a 2-2.

Cuando no pocos pensaban que ya la “Albiceleste” quedaba fuera del Mundial 2026 ante un Egipto que venía jugando su mejor partido, el once del DT Lionel Scaloni mostró garras para remontar y lo parecía imposible lo concretaron los goles de “Cuti”, “La Pulga” y Enzo, para una remontada histórica en el último cuarto del enfrentamiento.

Los egipcios resguardaron bien su portería fenomenalmente defendida por el arquero Shoubir, contuvieron toda acción ofensiva de los argentinos, hasta que sobrevino a los 79 minutos un centro certero de Messi que “Cuti” Romero convirtió y empujó al equipo para adelante; esto comenzó a descontrolar a Egipto e insufló ánimo a los australes.

A los 92 minutos, luego de varios rebotes dentro del área egipcia apareció la brillantez de Messi disparó de izquierda para el empate a 2-2, y ya en el descuento Lautaro “El Toro” Martínez , quien recién entró y estaba más fresco, se escapó por la izquierda y centró perfecto para que Enzo anotara el triunfo. Fueron 13 minutos grandiosos.

Este martes Argentina no fue solo Messi, fue un colectivo que se entregó como equipo, todos aportando lo mejor de sí:

Paredes y “Cuti” Romero brillantes, Tagliafico recuperando, De Paul anticipando, Álvarez desarticulando y el “Toro” Martínez de suplente inyecto la energía necesaria en el cierre. Scaloni estuvo muy bien en los cambios.

Con su cañonazo Messi se queda solo por el momento como líder goleador con ocho tantos, por delante de Mbappe y Haaland (7 cada uno) y Kane, seis.

Los “Faraones” sintieron en el último cuarto del juego el peso del tiempo y la presión de unos argentinos que insistieron e insistieron en busca de los goles de la salvación. Scaloni no pudo contener las lágrimas tras el agónico triunfo, y emocionado, con poca voz, el entrenador se mostró orgulloso del plantel… “Qué grupo de jugadores”, dijo al reportero del canal C5N que logró sacarle unas reseñas.

«No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado, qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, dejame en paz», se disculpó el DT argentino, y se fue a unir con el elenco.

En toda Argentina hubo gritos, abrazos, alegría desbordante, emoción incontrolable, la selección está viva tras ganar un partido épico; pasó a cuartos de final y espera por el ganador del choque entre Colombia y Suiza.

A manera de epílogo: Neymar lloró; Ronaldo lloró, Messi también, pero de alegría.