Creadores y estudiantes de la Enseñanza Artística en Sancti Spíritus alzaron sus voces este 25 de noviembre en homenaje al décimo aniversario de la desaparición física del Comandante en Jefe Fidel Castro en una cantata que tuvo como escenario al Teatro Principal de la cabecera provincial.
De acuerdo con declaraciones a la prensa de Félix Ramón Delgado Barrizonte, director artístico, el emotivo tributo se inspiró en textos y canciones dedicados al eterno líder histórico de Cuba y que también abordan de alguna forma la realidad que vive la nación.
Escambray comparte con sus lectores momentos de gran sensibilidad de la cantata concebida por los artistas yayaberos.
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