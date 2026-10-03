Avanza en Sancti Spíritus programa para la producción intensiva de capa de tabaco (+fotos)

Ya suman 30 los productores espirituanos involucrados en el empeño de mejorar la calidad de la hoja con rumbo a la exportación

Las casas de cultivo tecnificadas son un elemento importante para el programa de desarrollo de la capa. (Fotos: cortesía ABT Sancti Spíritus )

Con buen ritmo avanza en Sancti Spíritus el programa para la producción intensiva de capa de tabaco, que pretende, en primer lugar, lograr producciones de mayor calidad en menos tiempo y con mayor humanización del trabajo.

«Ya suman 30 los productores espirituanos dentro del proyecto. No todos están en la misma etapa, pero en sentido general marcha de manera satisfactoria», comentó a Escambray la doctora en Ciencias Geisha Calero de la Paz, directora de Desarrollo de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco (ABT) Sancti Spíritus, durante el primer seminario para la implementación de las casas de cultivo tecnificadas.

El encuentro, desarrollado en la finca de uno de los productores de avanzada de la provincia, reunió a tabacaleros de Sancti Spíritus y de otros territorios del país para socializar buenas prácticas.

Segun Calero de la Paz, una de las tecnologías de mayor impacto es la máquina sembradora.

La máquina sembradora es una tecnología eficiente que acelera el proceso y humaniza el trabajo.

«El proyecto de desarrollo de la capa tiene tres elementos fundamentales: las casas de cura controlada, los sistemas de riego con energía solar y las casas de cultivo, que es donde se garantizan las posturas.

«En el caso de la máquina sembradora, es una tecnología eficiente que acelera el proceso y humaniza el trabajo. En un minuto es capaz de llenar una bandeja, mediante un proceso uniforme que asegura un buen enraizamiento y posturas con alta supervivencia en el campo», aseguró.

Aunque el programa se diseñó para el tabaco, desde su concepción el grupo empresarial Tabacuba insistió en los beneficios para la agricultura en general.

Las casas de cultivo pueden emplearse para desarrollar otras posturas, debido a las condiciones de control del clima que permite. De igual manera, los sistemas de riego con paneles solares pueden ser utilizados en otras siembras.

Durante el seminario se impartieron capacitaciones para el empleo del riego fertilizado, el uso de la máquina sembradora y la protección a las casas de cultivo.

Además de recibir instrucciones para el uso de la máquina sembradora, durante el seminario los productores recibieron capacitación sobre la dosificación de los riegos fertilizados y la protección de las instalaciones ante la inminencia de fenómenos naturales.