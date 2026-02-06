Béisbol: Cuba cae en su debut en la Serie de las Américas

La escuadra de Nicaragua, que cayó ante Caimanes de Barranquilla en su primera salida, se apoyó en una ofensiva de 11 imparables para dejar tendidos en el campo a los antillanos

Nicaragua le amargó el debut a Cuba en el evento continental. (Foto: PL)

Los nicaragüenses Leones de León vencieron este viernes 5-4 a Cuba en el Estadio Monumental Simón Bolívar y consiguieron su primer éxito en la Serie de las Américas Caracas 2026.

La escuadra de Sandor Guido, que cayó la víspera ante Caimanes de Barranquilla en su primera salida, se apoyó en una ofensiva de 11 imparables para dejar tendidos en el campo a los antillanos y amargarle su debut en el evento continental.

Un roletazo por el box de Sabriel Polanco en el noveno capítulo ante el derrotado Yusniel Batista le abrió las puertas del plato a la carrera de la victoria y le puso el punto final a un partido reñido desde el inicio.

Cuba abrió fuego en la tercera entrada con una carrera, gracias a un error del camarero rival y a un doble remolcador de Roel Santos, el primer hit de los caribeños.

Una entrada más tarde, Yasiel González despachó un vuelacercas con un compañero en circulación para aumentar la diferencia y estremecer el montículo del nica Stephen David.

El abridor cubano Randy Martínez, después de colgar tres argollas en la pantalla gigante del coloso caraqueño, fue sustituido y dejó un corredor en la inicial, que anotó por un batazo de vuelta completa de Sabriel Polanco ante un envío del relevista Yusniel Padrón.

En el final del quinto acto los centroamericanos tomaron el mando del pleito con otro par de anotaciones a la cuenta del rescatista Yadián Martínez, pero un jonrón de Yoelquis Guibert en el sexto, con Jesús Garrido en el montículo, consiguió la igualada para los cubanos, antes del desenlace final.

Kaleb Hil sacó tres out, dos de ellos por la vía del ponche, y se anotó el triunfo en el desafío.