Bill Clinton comparece ante el Congreso por sus vínculos con Epstein

El expresidente estadounidense aparece en numerosos documentos judiciales, incluso en materiales visuales, pero hasta la fecha no ha sido acusado de delito alguno en relación al caso

El expresidente estadounidense Bill Clinton comparece este viernes ante los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para responder a las preguntas sobre sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En su declaración inicial, Clinton sostuvo que su «breve» trato con Epstein terminó años antes de que salieran a la luz sus delitos. «Aunque nunca vi, durante nuestras interacciones limitadas, indicio alguno de lo que realmente estaba ocurriendo, estoy aquí para ofrecer lo poco que sé, con la esperanza de que pueda impedir que algo así vuelva a suceder», indicó.

«En primer lugar, yo no tenía idea de los delitos que Epstein estaba cometiendo. No importa cuántas fotos me muestren, hay dos cosas que, al final del día, importan más que su interpretación de esas fotos de hace 20 años», enfatizó. «No vi nada y no hice nada malo», insistió. Asimismo, aseguró que no solo «no habría volado en su avión si hubiera tenido la menor sospecha de lo que estaba haciendo», sino que él mismo «lo habría entregado y habría encabezado la exigencia de justicia por sus crímenes».

«Pero incluso con la perspectiva que da el tiempo, no vi nada que jamás me hiciera dudar. Estamos aquí únicamente porque él lo ocultó tan bien y durante tanto tiempo a todo el mundo. Y cuando todo salió a la luz, con su declaración de culpabilidad en 2008, ya hacía mucho tiempo que yo había dejado de relacionarme con él», manifestó Clinton.

La comparecencia tiene lugar a puerta cerrada en la localidad de Chappaqua, en el estado de Nueva York. Clinton es el primer exmandatario de Estados Unidos en testificar ante miembros del Congreso en más de 40 años. Antes de la sesión, el presidente del Comité, James Comer, señaló que la declaración del expresidente podría durar incluso más que el testimonio de la víspera de su esposa, que se prolongó por espacio de unas seis horas.

Los archivos relacionados con las investigaciones de Epstein publicados hasta la fecha incluyen numerosas fotos de Bill Clinton con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, entonces pareja y cómplice del financiero. En algunas de ellas, se le ve en un jacuzzi, nadando en una piscina con Maxwell y sentado en una mesa con una mujer sentada en su pierna. Medios señalan que ninguna imagen, que no tiene fecha y no está claro dónde se tomó, sugiere ninguna irregularidad.

La familia del exjefe de Estado declaró bajo juramento el mes pasado ante el Comité que no tenía «conocimiento personal» de ninguna «actividad delictiva» de Epstein o de Maxwell.

Con anterioridad, Bill Clinton ha reconocido que voló en el avión de Epstein en 2002 y 2003, durante un viaje internacional para la Fundación Clinton. Según explicó, el financiero «ofreció un avión lo suficientemente grande» para él, su personal y su equipo del Servicio Secreto de EE.UU., para «apoyar la visita a la labor filantrópica de la Fundación».

«No tenía conocimiento»

Este jueves los miembros del Comité interrogaron a Hillary Clinton, su esposa, en el marco de su investigación sobre el caso Epstein. La comparecencia de Clinton a puerta cerrada forma parte de una pesquisa del comité sobre cómo Epstein acumuló su fortuna, sus vínculos con figuras influyentes y posibles conexiones con gobiernos extranjeros.

En sus declaraciones, Hillary Clinton reiteró que no tenía conocimiento de sus actividades delictivas ni recuerda haberse encontrado «nunca» con el financista. «No tenía idea de sus actividades criminales. Nunca volé en su avión ni visité su isla, sus casas o sus oficinas. No tengo nada que añadir a eso», insistió. La exsecretaria de Estado afirmó que la obligaron a declarar, a sabiendas de que no tiene conocimiento del tema, con el fin de «desviar la atención» de las acciones de Donald Trump.