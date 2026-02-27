Cabalgata por la vida

Desde 2005, en Sancti Spíritus funciona el programa de equinoterapia, el cual ha cosechado importantes resultados, aunque tropieza con más de un obstáculo.
Además, en esta emisión se aborda cómo las vegas espirituanas se abonan con ciencia y se visibiliza un nuevo incentivo para fomentar el uso de la energía renovable.
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.