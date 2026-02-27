Cabalgata por la vida

Varios temas de interés se incluyen en la agenda de este viernes del noticiero de Escambray

Desde 2005, en Sancti Spíritus funciona el programa de equinoterapia, el cual ha cosechado importantes resultados, aunque tropieza con más de un obstáculo.

Además, en esta emisión se aborda cómo las vegas espirituanas se abonan con ciencia y se visibiliza un nuevo incentivo para fomentar el uso de la energía renovable.