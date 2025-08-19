Detienen a autores de homicidio en complejo recreativo de Villa Clara

Complejo recreativo “Somos Jóvenes” de Villa Clara. Foto: Ramón Barreras Valdés)

Como resultado del proceso investigativo, fuerzas conjuntas del Ministerio del Interior detuvieron a los autores del asesinato ocurrido en el Centro Cultural Somos Jóvenes, de Villa Clara, en la noche del pasado sábado.

La noticia fue confirmada hace pocos minutos, generando un clima de alivio y satisfacción en la ciudadanía.

En estos momentos, continúa el proceso de investigación penal, con el fin de poner a los imputados a disposición de los tribunales.

No habrá nunca impunidad para aquellos que delinquen, menos para quienes privan a otros del bien más preciado: la vida.