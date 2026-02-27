Canadá anuncia entrega de ayuda humanitaria para Cuba

Canadá anunció este jueves una entrega de ocho millones de dólares canadienses para asistencia humanitaria a Cuba, en un esfuerzo orientado a aliviar la crisis alimentaria y de servicios básicos que atraviesa la isla

Anita Anand, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá. (Foto: Cubasí)

La ministra de Relaciones Exteriores, Anita Anand, junto al secretario de Estado para Desarrollo Internacional, Randeep Sarai, comunicaron que los fondos serán liberados de inmediato y se orientarán a programas de apoyo alimentario y nutricional para las personas más vulnerables.

La financiación forma parte de un programa internacional administrado por Global Affairs Canada, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, en asociación con organizaciones humanitarias globales, entre ellas el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Según el comunicado oficial, estos recursos permitirán fortalecer la seguridad alimentaria de las comunidades cubanas que enfrentan una creciente vulnerabilidad.

El anuncio llega en un momento de creciente complejidad para Cuba, donde una severa escasez de combustible, prolongados apagones y crecientes barreras para el acceso a alimentos y atención médica han exacerbado las precariedades diarias para millones de cubanos.

La crisis energética, agudizada por los efectos de las sanciones impuestas por Estados Unidos ha intensificado la vulnerabilidad de la población.

En su comunicación, Anand subrayó que la decisión de Canadá de ampliar la ayuda humanitaria es independiente de otros aspectos de su política exterior, enfatizando que el objetivo es brindar alivio inmediato a quienes más lo necesitan en Cuba.