Creadores y estudiantes de la Enseñanza Artística en Sancti Spíritus alzarán sus voces este 25 de noviembre en homenaje al décimo aniversario de la desaparición física del Comandante en Jefe

Las artes espirituanas se rendirán, otra vez, ante el líder que supo fomentar su estudio y apreciación. (Foto: Periódico 26)

No puede ser otro mejor el encuentro con el Comandante en Jefe con su pueblo que mediante las artes. Fue un hombre sensible que esparció el amor hacia todas las manifestaciones, incluso en contextos donde se desconocían adagios o la Sinfonía No. 40 en Sol menor. Fidel Castro demostró con su accionar diario su propia frase: “La cultura es escudo y espada de la nación”.

Inspirados en ese legado, el Teatro Principal, de la urbe del Yayabo, descorrerá sus cortinas a las tres de la tarde este 25 de noviembre para disfrutar de un espectáculo de compromiso y homenaje.

“Una vez más se funden el movimiento de artistas aficionados, los estudiantes de la Enseñanza Artística, músicos profesionales y creadores del Consejo Provincial de las Artes Escénicas ―anuncia Félix Ramón Delgado Barrizonte, director artístico―. Es una cantata inspirada en textos y canciones dedicados al eterno líder histórico de Cuba y que también abordan de alguna forma la realidad de nuestra nación”.

Será este uno de los tantos tributos por el décimo aniversario de la desaparición física del Comandante en Jefe en predios espirituanos.

Se han anunciado, además, matutinos especiales en instituciones educativas y laborales, así como otras propuestas en espacios del sector cultural.