Casa de la Guayabera convoca a actores económicos para asumir servicios de bar, cafetería y parrillada

La Casa de la Guayabera desarrolla una intensa labor comunitaria. Sin descuidar la defensa de la identidad espirituana y cubana, el centro ha combinado de manera coherente la economía y la cultura

El Proyecto de Desarrollo Local (PDL) Casa de la Guayabera, con sede en la Quinta Santa Elena de Sancti Spíritus, ha lanzado una convocatoria pública dirigida a todos los actores económicos del territorio —trabajadores por cuenta propia (TCP), cooperativas no agropecuarias (CNA), mipymes y empresas estatales— para presentar propuestas de oferta con el fin de asumir los servicios de bar, cafetería, parrillada y otros de la instalación.

Según precisa la convocatoria, publicada por su principal gestor y líder, Carlo Figueroa, en sus redes sociales, los interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos en la legislación vigente para la contratación cooperada y la articulación económica.

Asimismo, se subraya que es fundamental incluir en las propuestas el cambio de matriz energética, así como la reparación y mantenimiento de las áreas que se emplearán para brindar servicios, tanto al público, al turismo y a otros beneficiarios de las acciones culturales, sociales y económicas del proyecto.

Las solicitudes serán aceptadas hasta el 30 de noviembre de 2026 a las 12 del día. Todos los interesados deberán adjuntar la documentación legal que ampara su respectivo estatus.

La Casa de la Guayabera, con sede en la histórica Quinta Santa Elena a orillas del río Yayabo, es mucho más que un museo: se ha consolidado como un PDL de referencia en Sancti Spíritus.

Nacido como un proyecto de reanimación cultural, la institución atesora la mayor colección de esa prenda de vestir en el país, con más de 200 piezas que incluyen guayaberas pertenecientes a figuras como Fidel Castro, Gabriel García Márquez, Hugo Chávez y Alicia Alonso.

Sin descuidar la defensa de la identidad espirituana y cubana, el centro ha combinado de manera coherente la economía y la cultura, erigiéndose como un espacio de creación que atrae a públicos diversos y ha recibido reconocimientos como el Premio Excelencias Cuba 2019.

Ese quehacer se extiende más allá de las paredes de la casona, pues la institución desarrolla una intensa labor comunitaria, con proyectos dirigidos a niños y niñas con necesidades educativas especiales, a quienes se les enseña sobre manualidades, patrimonio e historia local.

Esta combinación de patrimonio, acción social y gestión económica autosustentable es la que ha convertido al PDL en un punto de partida para otras iniciativas similares en el territorio.