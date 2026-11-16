Aprueban incentivos fiscales para actores económicos que financien inversiones estatales

La norma establece la bonificación del pago de los impuestos sobre Utilidades y sobre los Ingresos Personales a los actores económicos estatales y no estatales y a las personas naturales que inviertan en proyectos de infraestructura social

La norma fue publicada este lunes en la Gaceta Oficial.

La Gaceta Oficial de la República No. 95 de 16 de noviembre de 2026, publica la Resolución No. 208 de 25 de septiembre de 2026, que dispone la aplicación de incentivos fiscales para los actores económicos estatales y no estatales que financien inversiones en el sector estatal.

La norma establece la bonificación del pago de los impuestos sobre Utilidades y sobre los Ingresos Personales a los actores económicos estatales y no estatales y a las personas naturales que inviertan en proyectos de infraestructura social, construcción, rehabilitación o equipamiento de escuelas, policlínicos, hogares de ancianos, centros culturales o instalaciones deportivas, entre otros.

Los beneficios tributarios que establece la norma, son los siguientes:

1. Deducción del impuesto a pagar equivalente al veinte por ciento (20%) de la inversión realizada. Esta deducción se aplicaría en un plazo de hasta cinco años.

2. Reducción del impuesto a pagar equivalente al 10 % de la donación realizada, aplicable contra el Impuesto sobre Utilidades o el Impuesto sobre los Ingresos Personales, según corresponda, para los que realicen donaciones en efectivo o en especie a entidades estatales dedicadas a fines sociales.

3. Aplicación de una tasa reducida del Impuesto sobre Utilidades durante los primeros cinco años de operación, y la exención del pago del Impuesto Aduanero sobre la importación de equipos y tecnologías necesarias para la prestación de este servicio, a los actores económicos estatales y no estatales que destinen al menos el 50% de su actividad a servicios sociales.

La norma precisa que el Ministerio de Finanzas y Precios, es el responsable de realizar el control de los beneficios otorgados, en coordinación con la Oficina Nacional de Administración Tributaria, con el objetivo de evaluar el resultado asociado a su aplicación.

Para obtener información más detallada puede dirigirse a:

https://www.gacetaoficial.gob.cu/…/files/goc-2026-o95.pdf

(Nota del Ministerio de Finanzas y Precios)