Neisa Fernández Rojas, única alumna en recibir de manos de Manuel Ascunce Domenech el certificado de alfabetizada, suma desde hace una década otro motivo triste en la fecha del vil asesinato del joven maestro

“Manolito era como un hermano para mí, y como un hijo para mis padres», confesó Neisa a Escambray. (Foto: Delia Proenza/ Escambray)

Había pedido a su madre en una carta alguna ropa para los hermanos de Neisa, todos menores; y para ella, zapatos y un cake, con el cual celebrarían, en octubre, el cumpleaños número 15 de la muchacha. El cake helado llevado por Evelia hasta el mismo lomerío del Escambray resultaría un verdadero motivo de algarabía y regocijo.

Él era apenas un año mayor y se insertó en la familia de los Colina —así se les conocía por el apellido de la abuela paterna—, de manera gradual. Permaneció en aquella casa desde agosto de 1961 presumiblemente hasta finales de octubre, puesto que el único certificado emitido y firmado por Manuel Ascunce Domenech, Manolito, como llamaban incluso allí al joven alfabetizador, está fechado en Limones Cantero, barrio del Río Ay, Trinidad, el 5 de noviembre de aquel propio año.

En casa de Neisa no solo jugó a las bolas y a la pelota, sino también cargó agua de un pozo, buscó leña para hervir y ayudó en algunas labores de campo. Lo recuerdan castaño, fuertecito, elegante, algo tímido y muy respetuoso. “Pero su mayor interés era que yo aprendiera a leer y a escribir”, rememoraba Neisa cuando un equipo de Escambray la entrevistó en Cascajal, Villa Clara, a propósito de los 50 años del asesinato de su maestro.

Neisa conserva el certificado emitido y firmado por Manuel Ascunce, el único que entregó como alfabetizador.

A las puertas del aniversario 65 del horrendo crimen, cometido el 26 de noviembre de 1961, cuando una cuadrilla de bandidos armados asesinó de la manera más cruel, valiéndose del engaño y la traición, al joven alfabetizador y a su entonces alumno, el campesino miliciano Pedro Lantigua, Neisa mantiene intactos los recuerdos.

“Manolito era como un hermano para mí, y como un hijo para mis padres. Fue la persona más importante que tuve, porque mi sueño era aprender a leer y a escribir, y ese sueño lo cumplí gracias a él”, declara ahora con 80 años, vía WhatsApp, desde la ciudad de Santa Clara, donde reside.



En noviembre de 2016 Neisa dio declaraciones a Escambray a propósito del aniversario del crimen. (Fotos: Delia Proenza/ Escambray)

Pero una década atrás hubo un suceso que acrecentó la herida ya abierta desde aquel acontecimiento triste. Especialmente invitada para la conmemoración del nuevo aniversario del hecho, Neisa y su familia se encontraban en Sancti Spíritus en la noche del 25 de noviembre de 2016. Por la madrugada, en lugar de la salida hacia el acto ya planificado, sobrevino la noticia de la partida física del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y esta reportera estuvo cara a cara con la alumna de Ascunce.

“¿Qué te puedo decir? La Campaña de Alfabetización fue idea de él. Ese maestro que yo tuve fue mandado por Fidel. Sin Fidel la Neisa de la historia sería analfabeta”, declaró, impactada y llorosa, aquel amanecer.

Su eterna gratitud hacia Manuel Ascunce la hizo crecerse siempre ante las dificultades para, ya que no pudo superarse mucho ella misma debido a circunstancias familiares (era la mayor de muchos hermanos y debía ayudar en el hogar), conseguir que sus tres hijos se formaran como profesionales.

Unidos en dos días sucesivos de noviembre por un dolor común permanecen desde entonces Manolito y Fidel en el recuerdo de Neisa Fernández Rojas, la guajirita del Escambray espirituano cuya vida se ha constituido en una muestra de que, como escribiera José Martí, un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército.

Manuel Ascunce y Fidel Castro están unidos en el recuerdo de Neisa.

El ejemplo de Ascunce se multiplicó por toda Cuba y menos de un mes después de su asesinato el país de declaraba libre de analfabetismo, con el legendario Comandante en Jefe presidiendo la trascendental celebración.

Neisa no olvida nunca que el muchacho, llegado de La Habana y nacido en Sagua la Grande, le confesó que le temía a la muerte. Y, aun así, tampoco deja de recordar que, a la hora de las definiciones, cuando podía ocultarlo, exclamó: ¡Yo soy el maestro!

El alfabetizador y su alumno campesino fueron dos nuevas víctimas del odio del Imperio y sus testaferros internos contra Cuba.