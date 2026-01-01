Central espirituano con maquinaria lista para iniciar la zafra

Directivos de la industria aseguraron que los objetivos previstos se cumplieron y hoy la fábrica muestra una mejor salud en los molinos

Poniendo empeño y experiencia como bandera, los industriales del central Melanio Hernández, de la provincia de Sancti Spíritus, vencieron el cronograma de reparaciones y mantenimientos para alistar el ingenio de cara a la cercana zafra.

Radamés Rodríguez Palmero, administrador de la industria localizada en el municipio de Taguasco, puntualizó a la Agencia Cubana de Noticias que los objetivos previstos se cumplieron y hoy la fábrica muestra una mejor salud en los molinos, una de las prioridades dados los contratiempos que allí sucedieron en la contienda precedente.

Todo el mejoramiento proyectado se materializó con acciones de mucha envergadura, con disponibilidad de recursos y compromiso, para asegurar ese primer eslabón del proceso fabril, subrayó.

Acotó el directivo que también se concluyeron en tiempo los trabajos en el basculador, los cuales se concentraron en la reparación y montaje de la estera número uno, ahora en mejores condiciones para recibir la caña a procesar.

Rodríguez Palmero agregó que se realizó también el cambio de las tuberías previstas en las áreas de molino y fabricación, labores que fortalecen hoy al Melanio Hernández para la cercana contienda, aseveró.

El taller de maquinado, donde el trabajo es permanente, garantizó con el ingenio de los aniristas y de todos los especialistas recuperar y fabricar piezas y accesorios vitales para la reparación del equipamiento industrial; mientras, acotó que la planta eléctrica está en condiciones de potenciar la eficiencia mostrada en las contiendas precedentes.

Produciremos azúcar y electricidad con eficiencia, pues la industria está lista para ello, según comprobamos en ejercicios para ajustar lo hecho, y pronto tendremos la prueba en caliente, con caña, que dará la última palabra sobre el alistamiento del central para la zafra que debe iniciar en enero, significó.