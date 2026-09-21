Ciencias de la educación a debate en la Universidad de Sancti Spíritus

La temática central de la cita serán los retos de la educación superior en el desarrollo de diálogos, equidad y nuevos entornos de aprendizaje

Gabriela Estrella Cañizares

21 septiembre, 2026 - 5:30am

La VII Jornada Científica del CECESS se llevará cabo para impulsar el poder transformador y aglutinador de la educación como motor de cambio en el futuro. (Foto: Gabriela Estrella Cañizares/ Escambray)

El Centro de Estudios de Ciencias de la Educación de Sancti Spíritus Raúl Ferrer Pérez (CECESS) de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) y la Red de Estudios sobre Educación (REED) convocan a su VII Jornada Científica Internacional, que se llevará cabo en modalidad online el próximo mes de octubre.

A propósito de ello, el Comité Organizador del evento precisó a Escambray que la temática central de la cita serán los retos de la educación superior en el desarrollo de diálogos, equidad y nuevos entornos de aprendizaje.

Asimismo, la VII Jornada Científica Internacional del CECESS estará enmarcada en el Taller Científico Internacional Educación 4.0: Conectando saberes, transformando el futuro, que también acogerá la Universidad de Sancti Spíritus.

Entre los principales temas que serán abordados en esta cita destacan: los retos actuales del rol que juega la familia en la educación integral de sus hijos, las tecnologías educativas y la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la educación, la gestión de calidad de los procesos educativos y la innovación curricular en la transformación de los nuevos entornos de aprendizaje.

Serán abordados igualmente aquellos temas relativos a los desafíos actuales de la investigación educativa, la praxis institucional y pedagógica desde la diversidad, creatividad y talento, así como la didáctica desarrolladora y mediación tecnológica en entornos virtuales.

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Texto de Gabriela Estrella Cañizares

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