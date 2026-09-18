Soy un jurista enamorado de su profesión (+fotos)

Confiesa el joven abogado Edierkys Ramos Concepción, subdirector técnico del Bufete de Servicios Especializados de Sancti Spíritus, quien, además, se encuentra desarrollando un doctorado sobre las mediaciones en el fomento de la cultura jurídica de los licenciados en Derecho

“Este proyecto doctoral es un sueño cumplido, pues me permite vincular mi pasión por la comunicación e investigación científica con mi labor como abogado”, asegura. (Foto: Gabriela Estrella Cañizares/Escambray)

“El Derecho siempre despertó interés en mí, por ello lo escogí como camino profesional y, una vez que comencé mis estudios, reafirmé esa decisión y me fui enamorando poco a poco de esta profesión de la que no creo pueda prescindir”, asegura el joven abogado Edierkys Ramos Concepción, subdirector técnico del Bufete de Servicios Especializados de Sancti Spíritus.

Y es que, precisamente, este joven taguasquense hace cuatro años se convirtió en el primer universitario de su familia, cuando obtuvo la Licenciatura en Derecho en la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS), un hito en su vida que supone el gran orgullo de sus padres.

Pero la comunicación y la investigación científica también se han convertido en grandes pasiones que llegaron a su vida durante la etapa universitaria, donde se destacó en ambos aspectos, razón por la cual fue reconocido como el Premio al Mérito Científico y Mejor Graduado en Investigación de su promoción.

Edierkys resultó Premio al Mérito Científico y Mejor Graduado en Investigación de su promoción en la Universidad de Sancti Spíritus. (Foto: Cortesía del entrevistado)

“Mi trayectoria profesional comenzó en el Bufete Colectivo de Taguasco, donde tuve la oportunidad de aprender mucho de los colegas que me rodeaban allí y, por supuesto, seguí investigando y vinculándome a proyectos de corte científico en torno a la abogacía ya dentro de la Organización Nacional de Bufetes Colectivo”, precisa.

Ello motivó que en el año 2023 Edierkys fuese reconocido a nivel provincial como el mejor abogado en el área de la investigación científica en bufetes colectivos.

Dos años y medio después, siguió asumiendo nuevos retos profesionales al embarcarse en la responsabilidad de subdirector técnico del Bufete de Servicios Especializados de Sancti Spíritus, donde asume importantes misiones de la actividad científica y toda la superación profesional de sus subalternos.

“También me han encargado la tarea de asumir lo relativo a la comunicación en este sector a nivel provincial, lo que me ha llevado a participar en programas televisivos regionales para explicar a la población las particularidades de los servicios que prestamos”, añade.

Este joven se ha mantenido vinculado a la investigación científica en la ONBC, además de formar parte de proyectos de carácter social para apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género. (Foto: Cortesía del entrevistado)

Para él ha sido sido una grata responsabilidad, pues este joven jurista es un entusiasta de la comunicación y, además, cuenta con experiencia desde su etapa universitaria, pues cuando era estudiante de Derecho se dio la tarea de participar del proceso de consulta del Código de las Familias a lo largo y ancho de su natal Taguasco.

“En este proceso me sumé a las charlas sobre el Código y expliqué a la población las particularidades del mismo, además de aclarar sus dudas; una labor compleja y que me desafió mucho, pues requería un alto grado de preparación ya que la población se preparó y estudió para esos debates”, confiesa.

Justamente, esos recuerdos que evoca de su etapa universitaria en la UNISS y el respeto que siente hacia la casa de altos estudios donde se formó lo han hecho volver, en esta ocasión para llevar a cabo su proyecto doctoral, que se centra en las mediaciones en el fomento de la cultura jurídica de los licenciados en Derecho de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC); un tema de especial relevancia, donde la comunicación se articula como eje fundamental y que pretende proponer un modelo pedagógico y comunicacional aplicado al diplomado que los egresados deben llevar a cabo para sumarse a la ONBC.

“Todavía estamos desarrollando las primeras ideas de este proyecto, pero es de vital importancia para los juristas, pues debemos empaparnos más sobre comunicación para llegar mejor a la población y que los clientes puedan comprendernos en un lenguaje accesible y no aferrarnos a los tradicionales tecnicismos de la profesión”, sugiere Edierkys.

Añade que hacerlo en estos tiempos, donde las normas jurídicas están en constante cambio y reformulación es básico, pues para los abogados es esencial comunicar de la forma más acertada posible y hacerlo de modo que la población lo comprenda.

Pero Edierkys no ha dudado en sumarse a otros programas de impacto social, entre los que destacan el apoyo a las mujeres que son víctimas de violencia de género; para ello, se ha dispuesto una oficina de atención a estas féminas en el Bufete Municipal de Sancti Spíritus, donde son atendidas y orientadas sobre las normas jurídicas que las amparan.

En el 2023 Edierkys fue reconocido a nivel provincial como el mejor abogado en el área de la investigación científica en bufetes colectivos. (Foto: Gabriela Estrella Cañizares/Escambray)

“Este tema es muy especial para mí por la vulnerabilidad que supone, es muy satisfactorio saber que ayudamos a las mujeres que son víctimas de abuso y se encuentran en este tipo de situaciones, sin olvidar que implica mucha preparación y dedicación el asumir este tipo de casos”, subraya.

Un proyecto auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para las Mujeres y la embajada de Canadá en Cuba y rectorado por la Oficina de Atención contra la violencia de género que radica en La Habana.

“Ejercer la abogacía es, a la misma vez, satisfactorio y complejo pues tienes que atender varios casos al unísono, una gran responsabilidad pues esas personas dependen de ti, además de mantenerte en constante estudio de las normas y legislación vigentes, pero ello te hace un profesional más completo. Todo eso lo disfruto mucho, pues soy un abogado enamorado de su profesión”, concluye.