Cilia Flores sufrió lesiones importantes durante secuestro de Maduro

Mark E. Donnelly, representante legal de Flores, dijo que su defendida tendría una fractura o hematomas graves en las costillas provocados durante su detención, junto a su esposo

Tanto Maduro como su esposa Cilia Flores se declararon inocentes en la primera comparecencia en la corte de Manhattan. (Foto: PL)

Durante el secuestro por el Gobierno de Estados Unidos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores sufrió lesiones importantes, según afirmó este lunes su abogado ante una corte de Nueva York.

Mark E. Donnelly, representante legal de Flores, dijo que su defendida tendría una fractura o hematomas graves en las costillas provocados durante su detención, junto a su esposo.

El juez federal a cargo, Alvin Hellerstein, ordenó a la Fiscalía que se asegure de que ella reciba la atención médica adecuada.

El equipo de abogados comentó que Flores se encuentra «de buen ánimo». La «primera dama es consciente de que le espera un largo camino y está preparada», subrayaron. Según trascendió, ambos comparecerán en una próxima audiencia el 17 de marzo a las 11:00, hora local.

«Esperamos revisar y refutar las pruebas que presente el gobierno», declaró Donnelly a CBS News en un comunicado tras la primera comparecencia junto a Maduro ante el tribunal este lunes.

«Aunque nos gustaría presentar nuestra versión de los hechos ahora, esperaremos hacerlo en el tribunal en el momento oportuno».

Tanto Maduro como su esposa se declararon inocentes en esta primera comparecencia en la corte de Manhattan.

El líder bolivariano declaró: «Soy inocente, no soy culpable», «sigo siendo presidente de mi país».

La audiencia que acaba de transcurrir da inicio a lo que probablemente serán meses de procedimientos legales previos a un eventual juicio penal.

Los abogados defensores de los dos dijeron que sus clientes no buscan actualmente la libertad bajo fianza.

Mientras, ambos continuarán en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión de alta seguridad.

El presidente constitucional de la nación sudamericana y su compañera de vida fueron secuestrados en lo que el mandatario Donald Trump describió como un «ataque a gran escala contra Venezuela y su líder» después de una campaña sin precedentes de presión en los últimos meses sobre Caracas.

Maduro enfrenta cuatro cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas.

La acusación contra Maduro y Flores se hizo pública el sábado e incluye a otros cuatro coacusados, entre ellos el hijo de Maduro y el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.

Como dijo Trump, la operación, que calificó de “brillante”, la observó en tiempo real desde su residencia de lujo en Mar-a-Lago, como si fuera un programa de televisión.

Y así ante el asombro, la conmoción y la indignación de buena parte del mundo, el presidente de una nación soberana fue raptado en plena madrugada.

La coalición antibelicista ANSWER alertó que Estados Unidos estaba iniciando una nueva guerra basada en mentiras.