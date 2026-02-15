Colombia eleva a 17 los muertos por las inundaciones que afectan varias regiones del país

Las autoridades colombianas han señalado que un frente frío atípico que atraviesa el país ha intensificado las lluvias y vientos, generando una emergencia nacional

El presidente Gustavo Petro, junto con el director de la UNGRD, sobrevoló el departamento de Córdoba para reforzar la atención y recuperación de las familias afectadas por las inundaciones.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) de Colombia confirmó el sábado el fallecimiento de al menos 17 personas debido a las inundaciones que han azotado varios departamentos del país suramericano desde que comenzó el mes de febrero.

De acuerdo al último informe de Ungrd, más de 250 000 personas se han visto afectadas por las lluvias que han caído sobre parte del territorio colombiano y añadió que han contabilizado 18 000 viviendas con daños y hasta 4 000 completamente destruidas.

Además informó que 223 toneladas de ayuda humanitaria han sido destinadas solo en el departamento de Córdoba para aliviar las necesidades de las familias afectadas.

Entre los productos suministrados se encuentran alimentos, artículos de higiene, agua, hamacas o sábanas.

“El Gobierno responde con presencia en los territorios y ayudas para proteger a las familias afectadas«, indicó la Presidencia de Colombia en un mensaje en redes sociales.

Escuelas, hospitales o centros comunitarios han sufrido las consecuencias de las lluvias y deben someterse a trabajos de reparación. La Ungrd cifra en más de 11.000 las hectáreas afectadas por el agua.

En este sentido, el presidente de Colombia, pidió el pasado martes a la Corte Constitucional levantar la suspensión temporal del decreto de emergencia económica y social para cubrir necesidades imprevisibles, como las derivadas de las inundaciones.