Comenzó en Sancti Spíritus EXPO-ANIR Soluciones Cuba

La provincia cuenta con un fuerte movimiento innovador que suma más de 12 000 miembros de la ANIR, quienes el pasado año concretaron aportes superiores a los 5 480 000 pesos, cifra que constituye récord en el territorio

Fotos: Cortesía de la ANIR

La tercera edición de la EXPO-ANIR Soluciones Cuba comenzó hoy aquí en condiciones de excepcional racionalidad con una primera muestra de valiosas innovaciones en la Unidad Empresarial de Base (UEB) La Estancia, entidad que ha sobresalido durante los últimos tiempos en la búsqueda de alternativas creadoras para mantener en lo posible sus producciones y servicios.

En este escenario también presentaron sus resultados innovadores entidades cercanas con un fuerte movimiento de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR): empresas Cárnica y Láctea, UEB Mathisa, Acopio y Beneficio del Tabaco, Calderas Alastor, Planta de Miel, UEB Bebidas y Hielo, Grupos Electrógenos, Geysel y Materias Primas, entre otras.

En esta edición estamos organizando el evento a nivel de comunidad, de Consejo Popular, de zonas y entidades para ilustrar y compartir todas las soluciones sobre determinadas temáticas de impacto económico que se están aplicando de manera aislada, que pueden ser útiles y generalizables con los mínimos recursos, comentó a Escambray Ana Isa González Farfán, presidenta de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) en la provincia.

Y agregó que realiza esta exposición en el complejo escenario de hoy constituye un reto necesario porque los innovadores y racionalizadores de cada colectivo laboral pueden contribuir de manera directa, práctica y coherente a solventar problemáticas que impactan en la economía y en la vida diaria de la población.

“Soluciones Cuba sigue siendo un escenario de encuentro revolucionario, de soluciones y alianzas, donde todos podamos retroalimentarnos, ayudarnos porque en la unidad está la fuerza para salir adelante”, concluyó.

La EXPO-ANIR, que este año se dedica al 50 aniversario de la Asociación anirista, al centenario del natalicio de Fidel y al Primero de Mayo, se desarrollará en entidades innovadoras, sedes de la CTC, plazas, paseos y otros lugares céntricos de cada municipio, donde la población podrá acudir a apreciar las interesantes muestras.

Sancti Spíritus cuenta con un fuerte movimiento innovador que suma más de 12 000 miembros de la ANIR, con un notable impacto de sus creaciones en función de incrementar la productividad del trabajo, la sustitución de importaciones, los fondos exportables, la producción de alimentos, la fabricación y recuperación de equipos y piezas, y el ahorro de recursos, fundamentalmente de portadores energéticos.

Los aportes concretados por los miembros de la Asociación durante el 2025 sumaron más de 5 480 000 pesos, cifra que constituye récord en el territorio e implicó un ahorro a la economía del país superior a los 137 millones de pesos por concepto de sustitución de importaciones.