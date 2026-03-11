¿Cómo AlgoSpeak logra sortear la censura de los algoritmos?

Se trata de un conjunto de eufemismos y palabras clave alternativas que los usuarios utilizan para evitar que redes como TikTok, Instagram y YouTube penalicen sus contenidos

De un tiempo a la fecha, ha surgido, Desde las redes, un fenómeno muy peculiar conocido como AlgoSpeak, que intenta vencer la supuesta censura de los algoritmos en estas plataformas.

En la práctica, se trata de un conjunto de eufemismos y palabras clave alternativas que los usuarios utilizan para evitar que redes como TikTok, Instagram y YouTube penalicen sus contenidos.

Generalmente, los usuarios apelan a vocablos como “unalived” en lugar de asesinado, “pew pews” para hacer alusión a armas o en los casos relacionados con Palestina, una combinación de letras y números.

Si bien las grandes empresas tecnológicas niegan la existencia de listas negras con palabras censuradas y que solo eliminan publicaciones que infringen normas comunitarias, lo cierto es que los expertos afirman que las plataformas sociales sí median ingeniosamente para restringir determinados temas y favorecer contenidos para los anunciantes.

Aunque el AlgoSpeak no posee documento oficial que lo avale, se ha convertido en un lenguaje muy popular Desde las redes e incluso offline, con su lista negra imaginaria de términos que conviene evitar.