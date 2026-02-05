Comparecerá el Presidente Miguel Díaz-Canel ante la prensa nacional y extranjera

El encuentro se transmitirá en cadena nacional de radio y televisión, así como a través del canal de YouTube de la Presidencia

El Primer Secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. (Foto: Archivo)

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez comparecerá hoy a las 10 de la mañana ante medios nacionales y extranjeros. El encuentro se transmitirá en cadena nacional de radio y televisión, así como a través del canal de YouTube de la Presidencia.