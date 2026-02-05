Comparecerá el Presidente Miguel Díaz-Canel ante la prensa nacional y extranjera

El encuentro se transmitirá en cadena nacional de radio y televisión, así como a través del canal de YouTube de la Presidencia

Redacción Escambray

5 febrero, 2026 - 9:34am

El Primer Secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. (Foto: Archivo)

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez comparecerá hoy a las 10 de la mañana ante medios nacionales y extranjeros. El encuentro se transmitirá en cadena nacional de radio y televisión, así como a través del canal de YouTube de la Presidencia.

RELACIONADO CON:

Redacción Escambray

Texto de Redacción Escambray

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026