Comunicación con Inclusión: un proyecto que crece en Sancti Spíritus (+fotos)

Su principal objetivo es orientar a la familia espirituana en todo lo relacionado al correcto lenguaje de sus niños, adolescentes y jóvenes, además de ofrecer asesoría interdisciplinaria con carácter preventivo, correctivo, compensatorio y de atención social

Este es uno de los proyectos de la UNISS con impacto más directo en las comunidades. (Fotos: Facebook )

En el 2015 la carrera de Educación Logopedia de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) puso en marcha el proyecto extensionista Comunicación con Inclusión que, tras más de 10 años de labor, continúa orientando a la familia espirituana para garantizar el correcto desarrollo del lenguaje de sus niños, adolescentes y jóvenes.

Además, ofrece asesoría interdisciplinaria con carácter preventivo, correctivo, compensatorio y de atención social.

De tal suerte, el proyecto continúa creciendo y llega a mayor número de comunidades espirituanas; de hecho, ya son más de 200 los niños, adolescentes y jóvenes de toda la provincia con trastornos en el lenguaje, en el habla y la comunicación que han sido atendidos.

Sobre sus principales resultados, la doctora en Ciencias Saraí Delgado Farfán, profesora titular del departamento de Educación Especial de la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la UNISS precisó: “Las estudiantes implicadas han logrado llegar a los círculos infantiles, escuelas de educación especial, primarias y hogares maternos de sus municipios de residencia, lo que nos ha permitido aumentar el alcance del proyecto y diagnosticar casos desconocidos hasta el momento”.

Los pequeños son atendidos a través de terapias especializadas e interactivas que también utilizan el arte como espacio para lograr resultados, además de apoyarse en el trabajo continuo y la retroalimentación con los familiares de los afectados por este tipo de trastornos del lenguaje para garantizar mejores resultados.

De igual forma, el proyecto llega a los hogares de embarazadas para contribuir a la prevención de estos trastornos y explicar a las futuras madres cómo deben proceder para garantizar una correcta comunicación oral con sus hijos.

“También se ha sumado al programa Educa a tu Hijo, que ha sido una plataforma importante para orientar a los docentes, familiares y promotores culturales de los centros educativos, con el objetivo de favorecer un diagnóstico temprano de este tipo de trastornos y acompañar el proceso terapéutico”, acotó Delgado Farfán.

Estos resultados han sido promovidos a nivel científico, pues se han convertido en trabajos científicos estudiantiles y proyectos de tesis que, por su relevancia, han sido presentados en importantes eventos como Yayabociencia y Pedagogía.