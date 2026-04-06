Condena Cuba vigencia del memorando que dio origen al bloqueo

El documento fechado el 6 de abril de 1960 planteaba que la única forma de restarle apoyo a la Revolución cubana y a su líder histórico, Fidel Castro, «es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales»

El memorando fue concebido por el entonces subsecretario adjunto del Departamento de Estado norteamericano, Lester D. Mallory.

Autoridades cubanas condenaron este lunes la vigencia del Memorando Mallory, origen del cerco económico estadounidense hace 66 años, y denunciaron el recrudecimiento del bloqueo y sus consecuencias humanitarias sobre el pueblo.

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, afirmó en la red social X que «66 años han transcurrido del infame Memorando de Lester D. Mallory, donde quedó plasmada la esencia genocida y criminal del bloqueo impuesto contra Cuba posteriormente por el Gobierno de Estados Unidos, recrudecido hoy su carácter inhumano contra nuestro pueblo».

Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero señaló que el documento planteaba el verdadero objetivo del cerco económico: «asfixiarnos económicamente, provocar un estallido social y derrocar al Gobierno», y subrayó que ese propósito persiste.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció que el memorando Mallory es la «base de la política de bloqueo genocida y de asfixia económica que ha mantenido el gobierno de Estados Unidos contra Cuba por casi 7 décadas y que hoy recrudece, con un costo humanitario elevado».

Rodríguez explicó que como consecuencia de esta política, Washington impone «un cerco energético sin precedentes, amenaza a cualquier nación soberana para que corte sus vínculos con nuestro país, persigue nuestra legítima colaboración médica, nos incluye en una lista unilateral y fraudulenta de supuestos patrocinadores del terrorismo, y aplica una guerra cognitiva y comunicacional».

El 6 de abril de 1960, el entonces subsecretario adjunto del Departamento de Estado norteamericano, Lester D. Mallory, escribió un memorando interno que proponía negar dinero y suministros a Cuba, disminuir sus salarios y provocar hambre y desesperación en extremo.

El documento planteaba que la única forma de restarle apoyo a la Revolución cubana y a su líder histórico, Fidel Castro, «es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales».

Según el texto, «hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba… una línea de acción que logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros, para reducir sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno».

Más tarde, en octubre de 1960, la administración de Dwight Eisenhower instituyó las medidas iniciales para la instauración del bloqueo que le ha propinado un daño descomunal a millones de cubanos.