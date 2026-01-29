Confía Lula en capacidad de América Latina y el Caribe para construir proyecto autónomo

El presidente brasileño se manifestó de ese modo tras participar este miércoles en la jornada inaugural del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, y después de sostener un encuentro con su homólogo panameño José Raúl Mulino

Lula aseguró regresar a Brasil con la renovada certeza de que la región puede impulsar un nuevo ciclo de prosperidad. (Foto: PL)

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este miércoles que América Latina y el Caribe tienen capacidad para construir un proyecto autónomo de inserción internacional, basado en la cooperación y una visión compartida de desarrollo.

Durante una declaración a la prensa al cierre de su visita oficial a Panamá, el mandatario aseguró regresar a Brasil con la renovada certeza de que la región puede impulsar un nuevo ciclo de prosperidad para los cerca de 660 millones de habitantes latinoamericanos y caribeños, si actúa de manera conjunta en el escenario global.

Lula manifestó de ese modo tras participar este miércoles en la jornada inaugural del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, y después de sostener un encuentro con su homólogo panameño José Raúl Mulino, con quien se reunió por sexta vez en menos de dos años.

“Eso es una señal clara de nuestro compromiso de profundizar los vínculos económicos y de cooperación entre nuestros pueblos”, afirmó sobre las interacciones con Mulino, y recordó que Panamá es el principal socio comercial de Brasil en América Central.

Por su parte, el gobernante anfitrión resaltó ante periodistas cómo han consolidado una relación bilateral que se traduce en mecanismos concretos de cooperación.

Según explicó Mulino, ambos gobiernos acordaron integrar equipos técnicos en áreas como fiscalidad, asuntos marítimos, turismo y comercio, con el objetivo de agilizar y fortalecer los nexos entre los dos países.

Como parte de la agenda oficial, Lula fue condecorado con la Orden Manuel Amador Guerrero, la más alta distinción otorgada por el Estado panameño.

En el plano económico, Brasil y Panamá dieron pasos relevantes para ampliar y diversificar su relación bilateral con la firma del Acuerdo de Cooperación y Facilitación de Inversiones.

Tal instrumento busca promover inversiones recíprocas, reforzar la seguridad jurídica y mejorar el clima de negocios mediante mecanismos de transparencia, facilitación y prevención de controversias.

Además, los gobiernos lanzaron formalmente negociaciones con vistas a un Acuerdo de Alcance Parcial para el comercio de bienes, con el propósito de establecer reglas y plazos que amplíen el acceso a mercados y generen nuevas oportunidades para exportadores e importadores.

En su intervención ante la prensa junto a Mulino, el presidente brasileño también reiteró el apoyo pleno de su gobierno a la soberanía panameña sobre el Canal de Panamá e informó que envió al Congreso de Brasil la propuesta de adhesión formal al Protocolo de Neutralidad de esa vía clave para el comercio mundial.