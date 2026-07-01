Confirman más de 6 460 rescatados tras doblete sísmico en Venezuela

En un balance oficial detallado tras seis días de haberse registrado el doblete sísmico que afectó a Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que hasta la fecha, los equipos de rescate nacionales e internacionales lograron rescatar con vida de 6.461 personas desde el pasado miércoles 24 de junio.
El parlamentario destacó el incesante trabajo en el terreno, el cual calificó como una labor «heroica, de valentía, paciencia y tesón» ejecutada por las brigadas de salvamento.
De acuerdo con el censo y los análisis con drones efectuados en el estado La Guaira, declarado zona de desastre, las autoridades calculan que aproximadamente 30.000 personas se encontraban en los sectores de Caraballeda y Catia la Mar al momento de la tragedia.
A través de encuestas hospitalarias y testimonios, se determinó que entre 13.400 y 13.500 ciudadanos lograron evacuar las zonas afectadas por sus propios medios o ayudados por allegados.
Al sumar estas evacuaciones autogestionadas con los rescates técnicos, la cifra de personas que salvaron la vida en el litoral central asciende a 19.861.
Cronología del esfuerzo de salvamento
Rodríguez detalló que en el primer día fueron encontradas, gracias a las labores de búsqueda en las estructuras colapsadas, 2.407 personas en el eje de desastre (Catia la Mar, Macuto, Caraballeda, Los Corales y Tanaguarena), gracias al despliegue inmediato de las primeras unidades venezolanas y la colaboración de familiares.
En el segundo día, con la incorporación de expertos de rescate de los estados Mérida, Barquisimeto, Zulia, Falcón, Trujillo y Táchira, junto al arribo incipiente de brigadas internacionales, se contabilizaron 2.973 rescatados.
Para el tercer día, las operaciones conjuntas lograron extraer a 731 personas; en el cuarto día localizaron y rescataron a 345 personas bajo los escombros; en el quinto día, se concretó el rescate de cuatro personas, y en la madrugada de este sexto día rescataron con vida de un niño de dos años de edad, quien ya se encuentra recibiendo atención médica especializada en la ciudad de Caracas.
Este despliegue ha sido posible gracias al esfuerzo de 26.121 funcionarios de Protección Civil (PC), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Bomberos de diversos estados y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), complementado por 51 delegaciones internacionales, 3.660 rescatistas extranjeros, 148 caninos especializados, 49 vehículos de apoyo y 15.467 voluntarios registrados en el Poliedro de Caracas.
Balance de víctimas, asistencia y daños estructurales
Hasta el momento, el balance oficial confirma el fallecimiento de 1.943 personas y un total de 10.571 heridos. El número de damnificados se ubica en 15.866 personas, para quienes el Gobierno Nacional ha habilitado 14 campamentos temporales en el estado La Guaira y otros 55 distribuidos entre Caracas, Miranda y demás entidades afectadas.
Rodríguez señaló que la cantidad de personas que reciben atención integral, sumando los hospitalizados y quienes se encuentran en refugios, asciende a 28.380, mientras que el acumulado de familias atendidas de forma general alcanza las 80.870.
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