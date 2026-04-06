Congresistas de EEUU piden cese inmediato del bloqueo tras su visita a Cuba

La verdadera reforma solo se logrará trazando un nuevo rumbo, aseguran los representantes estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan Jackson en una declaración emitida al concluir una visita de cinco días a la isla

Los representantes estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan Jackson realizaron una visita de cinco días a Cuba.

Los representantes estadounidenses Pramila Jayapal (WA-07) y Jonathan Jackson (IL-01) emitieron una declaración al concluir una visita de cinco días a Cuba.

Jayapal es la primera mujer indoamericana en servir en la Cámara de Representantes por el séptimo distrito de Washington, presidió el Caucus Progresista del Congreso entre 2021 y 2025, y forma parte de los comités Judicial y de Presupuesto.

Jackson, representante por el primer distrito de Illinois desde 2023, es hijo del fallecido reverendo Jesse Jackson y fue portavoz nacional de la Rainbow/PUSH Coalition, organización fundada por su padre en defensa de la justicia social y los derechos civiles.

Este es el texto de su declaración:

El bloqueo ilegal estadounidense al suministro de combustible a Cuba —a 145 kilómetros al sur de Estados Unidos— se suma al embargo más largo de la historia y está causando un sufrimiento incalculable al pueblo cubano. Estados Unidos impidió la entrada de una sola gota de petróleo a Cuba durante más de tres meses. Esto constituye un cruel castigo colectivo —en la práctica, un bombardeo económico a la infraestructura del país— que ha provocado daños irreparables. Debe cesar de inmediato. Fuimos testigos directos de bebés prematuros en incubadoras, que pesaban apenas un kilo, y que corren un riesgo tremendo porque sus respiradores e incubadoras no pueden funcionar sin electricidad. Los niños no pueden ir a la escuela porque no hay combustible para que ellos ni sus maestros se desplacen. Los pacientes con cáncer no pueden recibir tratamientos que les salven la vida por falta de medicamentos. Hay escasez de agua porque hay poca electricidad para bombearla. Los negocios han cerrado. Las familias no pueden mantener los alimentos refrigerados, y la producción de alimentos en la isla ha caído a solo el 10 por ciento de las necesidades de la población. Hemos escuchado una amplia variedad de voces: familias, líderes religiosos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, el gobierno cubano, embajadores latinoamericanos y africanos, organizaciones de ayuda humanitaria y cubanos de todo el espectro político, incluidos disidentes. En todos los sectores hay consenso: este bloqueo ilegal debe terminar de inmediato. No creemos que la mayoría de los estadounidenses desee que este tipo de crueldad e inhumanidad continúe en nuestro nombre. El gobierno cubano ha dado muchas señales de que este es un nuevo momento para el país. Durante nuestra visita, el presidente Díaz-Canel liberó a más de 2000 prisioneros. El gobierno cubano ha comenzado a liberalizar su economía con reformas significativas, incluyendo la autorización a empresarios cubanoamericanos para invertir en empresas privadas en Cuba. El espíritu empresarial ha crecido sustancialmente, y las pequeñas y medianas empresas privadas ahora representan una parte importante de la economía. Cabe destacar que el gobierno cubano ha invitado al FBI a realizar una investigación independiente sobre un tiroteo mortal con una lancha motora. Los obstáculos restantes para el progreso en Cuba ahora radican en que Estados Unidos cambie su política obsoleta, propia de la Guerra Fría, de medidas económicas coercitivas y presiones militares contra Cuba. La verdadera reforma solo se logrará trazando un nuevo rumbo. Estados Unidos y Cuba deben entablar de inmediato negociaciones reales que garanticen la dignidad y la libertad del pueblo cubano, así como los enormes beneficios que el pueblo estadounidense obtendrá de una colaboración genuina entre nuestros dos países.

(Tomado de la página oficial de la Congresista Pramila Jayapal)