Copa Mundial de Fútbol 2026: Argentina sobrevive; Colombia dice adiós desde la línea de penales

La albiceleste buscará ante los suizos el pase a semifinales el próximo sábado

Los colombianos perdieron la oportunidad de repetir su mejor actuación histórica.

Argentina se quedó este martes como único representante de Latinoamérica con vida en la Copa Mundial de fútbol de México, Estados Unidos y Canadá 2026, tras su victoria ante Egipto y la derrota de Colombia contra Suiza.

El triunfo albiceleste fue bien sufrido, pues los egipcios estaban delante 2-0 a poco del final, gracias a los tantos de Yasser Ibrahim (minuto 15) y Mostafa Ziko (67).

Para rematar, el astro Lionel Messi había fallado un penalti al 21 que hubiera dejado al menos un empate temporal.

Sin embargo, salió la casta de los campeones del mundo y lograron una espectacular remontada gracias a Cristian Romero (79), el propio Messi (83) y Enzo Fernández (90+2), cuando el partido olía a prórroga.

El otro cruce del día les daba la oportunidad a los colombianos de repetir su mejor actuación histórica, los cuartos de final conseguidos en Brasil 2014, pero fallaron las dos más claras en tiempo normal, y luego en el extra Jáminton Campaz mandó el balón al cielo cuando estaba solo contra el portero Gregor Kobel.

Hubo que ir a penales, y ahí fueron mejores los europeos, que solo tuvieron el fallo de Manuel Akanji, mientras que por los sudamericanos Davinson Sánchez la estrelló contra el larguero y Juan Camilo Hernández fue víctima de una gran atajada de Kobel.

De esta manera, Argentina queda como único sobreviviente por esta región, y buscará ante los suizos el pase a semifinales el próximo sábado.