Copextel beneficia con energía solar a más de 440 trabajadores y centros vitales de Sancti Spíritus

Se priorizaron los sectores de Salud y Educación, así como a Héroes del Trabajo de la República de Cuba

La entidad espirituana asumió el montaje de sistemas fotovoltaicos en 12 policlínicos de Trinidad y Sancti Spíritus. (Foto: Yanela Pérez)

Como parte del programa de transformación de la matriz energética en Cuba, la filial Copextel Sancti Spíritus asumió la venta e instalación de sistemas fotovoltaicos a más de 440 trabajadores de la Salud y Educación, y a siete Héroes del Trabajo de la República de Cuba.

Según informó a Escambray Yudith Vega García, gerente de Soluciones y Comerciales en la entidad, a partir de la asignación aprobada por la Central de Trabajadores de Cuba en el territorio se comercializaron y montaron 200 sistemas en viviendas de obreros destacados del Ministerio de Salud, 238 del sector educacional (Educación General y Superior).

Vega García añadió que también los especialistas y técnicos de la Filial Copextel Sancti Spíritus asumieron en tiempo récord la instalación de otros 17 sistemas de este tipo en centros vitales de la provincia.

“La Unión Nacional Eléctrica solicitó a nuestra entidad prestar este servicio en dos hogares de ancianos, un hogar materno, una casa de abuelos, una funeraria y 12 policlínicos, aunque de estos últimos queda pendiente la Posta Médica de Topes de Collantes , debido al déficit de combustible; no obstante, ese montaje se realizará en los próximos días”, expresó la Gerente de Soluciones y Comerciales.

De acuerdo con la fuente, en el caso de los trabajadores se les ubicaron sistemas fotovoltaicos portátiles de 800 a 1 200 Watts con paneles solares, en tanto, para los centros vitales la tecnología instalada es de 2 000 Watts con acumulación de energía.

En estos trabajos participaron cuatro brigadas compuestas por especialistas y técnicos de servicios de los municipios de Sancti Spíritus, Cabaiguán y Trinidad.

Copextel Sancti Spíritus asegura el tiempo de garantía establecido y el mantenimiento de los sistemas, según expresó Vega García, quien añadió que está previsto en lo adelante el montaje de tres sistemas de 800 Watts y uno de 1 200 asignados al territorio para personal docente y de servicios médicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, aunque el equipamiento aún no se encuentra en la provincia.

Finalmente, la Gerente de Soluciones y Comerciales de la Filial Copextel Sancti Spíritus reconoció el esfuerzo de los trabajadores, quienes, ante la situación energética del país, asumieron dichas labores con prontitud, bajo el sol y con no pocas limitaciones. No por casualidad acaban de alcanzar la condición de Vanguardia Nacional del Sindicato de Industrias, por sus resultados en el 2025.