Así lo recuerdan Cuba y los amigos del mundo, a 10 años de su partida

A 10 años del viaje a la eternidad del Líder Histórico de la Revolución cubana Fidel Castro su legado perdura.

“Fidel no ha muerto, no puede morir, Fidel está por encima de su propia vida, está instalado para siempre en la historia de la humanidad”; estas palabras, dichas en 2016 por Evo Morales con voz de minero, de campesino indígena originario, parecen estar escritas en plomo como para vencer el tiempo y hacerlas perdurables.

El entonces presidente del estado plurinacional de Bolivia hablaba a Cuba, que dolía toda, ese 25 de noviembre, por la partida física del Líder Histórico de la Revolución; el hombre que, al decir también de Evo, “nunca renunció a las batallas, siempre vivió en la trinchera.

“Fidel está más vivo que nunca, más necesario que nunca, vigilante, pensando en seguir la lucha para preservar nuestra casa común, sembrando trincheras de esperanza; hablando de los grandes sueños, fijando metas, trazando rutas”, sostuvo el dirigente indígena.

Con certeza, a 10 años del viaje a la eternidad del Elegido de Birán, asistimos a esa permanencia de su legado. Quizás sea, entre otras muchas razones, porque como bien sentenció el escritor colombiano Gabriel García Márquez, Fidel era “un hombre de ilusiones insaciables, incapaz de concebir ninguna idea que no sea descomunal”.

Y es cierto. Fidel devino orfebre de grandes utopías, las que iniciaron en las aulas universitarias, en medio de las balas de la tiranía y gracias a estas hubo un Cuartel Moncada, un La historia me absolverá, la expedición del yate Granma, un Cinco Palmas, un Primero de Enero de 1959.

Todavía su voz, aquella voz hipnótica, por momentos afónica, sigue movilizando. Todavía sus discursos amazónicos, como los calificó García Márquez, trascienden por la hondura y la clarividencia de sus argumentos. Todavía estremecen por el poder cautivador de su verbo; será porque existía “entre él y el público una corriente de ida y vuelta, una especie de complicidad dialéctica”, diría el autor de Cien años de soledad.

Y es que el gigante que llenó plazas y desafió enemigos fue, ante todo, un hombre de pueblo, de abrazos sentidos cuando bajaba de las tribunas a encontrarse con la gente humilde, a la que aprendió a hablarle mirándole a los ojos.

El Fidel guerrillero, estadista, estratega, orador, defensor de los sin voz en este mundo, no fue un Dios, fue un líder terrenal con un genio creador envidiable que, sin embargo, despreciaba la gloria y aprendía de todos y, en ello, precisamente, radicó tanta grandeza.