Cuba acusa a mandatario ecuatoriano de violar el derecho internacional

El canciller cubano Bruno Rodríguez aseguró que el jefe de Estado miente cínicamente, con pretextos fabricados sobre la actuación del personal diplomático de la isla en esa nación, y se jacta de haberlos expulsado

Noboa es conocido por su vocación de desconocer y violar el Derecho Internacional, sostuvo el canciller cubano. (Foto: PL)

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó este martes al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de violar el derecho internacional y mantener una actitud servil a la administración de Estados Unidos.

Por medio de su cuenta en X, el jefe de la diplomacia cubana aseguró que «el presidente de Ecuador es conocido por su vocación de desconocer y violar el Derecho Internacional, en particular, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas».

«El asalto a la Embajada de México en Quito y la golpiza a un funcionario diplomático de esa Misión son evidencias fehacientes», refirió, y afirmó que el jefe de Estado «miente cínicamente, con pretextos fabricados sobre la actuación del personal diplomático de Cuba en esa nación, y se jacta de haberlos expulsado».

«Lo hace con servilismo evidente para complacer al gobierno de EEUU», subrayó el Canciller cubano.

La víspera, Noboa dijo que diplomáticos cubanos cometieron actos de injerencia en actividades políticas y, por ello, fueron expulsados de la nación andina.

En respuesta, la Cancillería de la isla calificó la decisión arbitraria, injustificada e inamistosa y cerró la gestión de la embajada de Cuba en Quito.