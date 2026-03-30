Cuba agradece solidaridad internacional ante cerco estadounidense

«Apreciamos el gesto solidario de quienes repudian el criminal y genocida bloqueo de Estados Unidos contra nuestro pueblo», expresó el canciller de la isla, Bruno Rodríguez

Bruno Rodríguez agradeció el respaldo internacional al Convoy Nuestra América.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció este lunes a los compatriotas y amigos que han alzado la voz en apoyo a la isla.

«Apreciamos el gesto solidario de quienes repudian el criminal y genocida bloqueo de Estados Unidos contra nuestro pueblo», expresó en la red social X.

Asimismo, agradeció el respaldo internacional al Convoy Nuestra América y ratificó que frente a las injusticias del gobierno estadounidense la solidaridad internacional solo crece.