Cuba agradece solidaridad internacional ante cerco estadounidense

«Apreciamos el gesto solidario de quienes repudian el criminal y genocida bloqueo de Estados Unidos contra nuestro pueblo», expresó el canciller de la isla, Bruno Rodríguez

Agencia Prensa Latina

30 marzo, 2026 - 5:03pm

Bruno Rodríguez agradeció el respaldo internacional al Convoy Nuestra América.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció este lunes a los compatriotas y amigos que han alzado la voz en apoyo a la isla.

«Apreciamos el gesto solidario de quienes repudian el criminal y genocida bloqueo de Estados Unidos contra nuestro pueblo», expresó en la red social X.

Asimismo, agradeció el respaldo internacional al Convoy Nuestra América y ratificó que frente a las injusticias del gobierno estadounidense la solidaridad internacional solo crece.

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