Cuba agradece solidaridad internacional ante cerco estadounidense

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció este lunes a los compatriotas y amigos que han alzado la voz en apoyo a la isla.
«Apreciamos el gesto solidario de quienes repudian el criminal y genocida bloqueo de Estados Unidos contra nuestro pueblo», expresó en la red social X.
Asimismo, agradeció el respaldo internacional al Convoy Nuestra América y ratificó que frente a las injusticias del gobierno estadounidense la solidaridad internacional solo crece.
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