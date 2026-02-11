Cuba avanza a semifinales en la Serie de las Américas

La selección de la mayor de Las Antillas concluyó la etapa clasificatoria en el tercer lugar, con balance de 3-3, y enfrentarán este jueves a los ocupantes de la segunda posición, los anfitriones Navegantes de Magallanes

El espirituano Yankiel Mauris se acreditó el éxito.

Cuba derrotó este miércoles 8-7 a los colombianos Caimanes de Barranquilla en el estadio Fórum La Guaira y consiguió el último boleto disponible a las semifinales de la Serie de las Américas.

Con el mar Caribe de fondo, la artillería antillana cañoneó a los cafeteros desde bien temprano y en las cinco primeras entradas ya había fabricado siete carreras para marcar territorio.

El abridor y derrotado Yoryi Simarra permitió las tres primeras, dos de ellas impulsadas por sencillo y cuadrangular de Alfredo Despaigne, y otra gracias a un imparable de Yoelquis Guibert.

Su sustituto, Henderson Álvarez, acudió al rescate en el cuarto acto, pero toleró un bambinazo de Harold Vázquez con un compañero en circulación, y un episodio después Yoel Yanqui lo castigó con otro batazo de vuelta entera, esta vez con un saco ocupado.

El abridor Darío Sarduy firmó una labor de cuatro entradas, trayecto donde liquidó a cinco contrarios y permitió dos anotaciones, pero su sustituto Luis Vázquez fue víctima de un jonronazo de Carlos Martínez con dos a bordo que estrechó la pizarra en el cierre del segundo tercio de juego.

Apoyados por la fanaticada cubana apostada encima de la banca de primera, los discípulos de Germán Mesa anotaron la última en el octavo por elevado de sacrificio de Roel Santos, con Ezequiel Zabaleta en la trinchera opuesta.

José Ignacio Bermúdez lanzó una entrada inmaculada, Yankiel Mauris sacó cinco outs para llevarse el crédito y Yunier Batista aceptó un cohete de Martínez que trajo a dos compañeros para el plato, antes que José Manuel Rodríguez retirara al último bateador para apagar el fuego y anotarse el salvamento.

Al término del partido, el director Mesa valoró el desempeño de su equipo y reconoció las dificultades que aún persisten, especialmente desde el montículo.

“Fue un buen juego de pelota, se bateó, pero seguimos afrontando problemas con el pitcheo. Los muchachos están haciendo lo que pueden, en realidad no podemos achacarles otra cosa, el pitcheo está haciendo lo que puede”, declaró.

Mesa destacó que el principal objetivo ya fue cumplido, aunque admitió el desgaste emocional del camino recorrido. “Se sufre un poco, un poco no, se sufre bastante, ya ves cómo es la tensión, pero es paso a paso. Ya el primer paso lo cumplimos, ahora mañana a ver cómo salimos”, señaló.

Con la mirada puesta en las semifinales, el timonel aseguró que su equipo saldrá con mayor ambición. “Vamos a salir siempre con más, vamos a salir con más. Vamos con Randy Cueto mañana”, concluyó.

