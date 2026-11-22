Las presentaciones llegarán a casi todas las provincias del país, con actuaciones en plazas, salas de conciertos e instituciones culturales

Más de un centenar de agrupaciones artísticas de todo el país participarán en la jornada Cuba Canta a Silvio Rodríguez, iniciativa que comenzará el próximo 29 de noviembre en La Habana, como homenaje al aniversario 80 del destacado cantautor cubano.

El concierto inaugural tendrá lugar ese día, a las 11:00 a.m., en Casa de las Américas, con la participación del movimiento coral bajo la maestra Digna Guerra, junto a otros formatos representativos de la enseñanza artística, según informó el Instituto Cubano de la Música.

La jornada constituye un reconocimiento a la trayectoria del autor de canciones emblemáticas como Ojalá, cuya obra ocupa un lugar relevante en la historia de la canción cubana y latinoamericana.

A lo largo del programa, las presentaciones llegarán a casi todas las provincias del país, con actuaciones en plazas, salas de conciertos e instituciones culturales; a la iniciativa se incorporarán –además de las agrupaciones corales– trovadores, intérpretes de música popular, bandas de conciertos, orquestas sinfónicas y exponentes de la danza.

Entre los territorios que confirmaron su participación figuran Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Holguín y Granma, en una programación que propone acercar distintas generaciones de artistas y públicos al legado musical del trovador.

La jornada concluirá el 6 de diciembre en el parque Leoncio Vidal, de Santa Clara, con la gala Cuba Va, como cierre de este tributo colectivo a uno de los creadores fundamentales de la canción de autor en Cuba.