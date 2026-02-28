Cuba condena agresión de Israel y Estados Unidos contra Irán (+post)

Los bombardeos forman parte de la operación lanzada en la mañana del sábado por Estados Unidos e Israel contra varias provincias iraníes, lo que provocó una escalada militar en la región

Periódico Granma

28 febrero, 2026 - 9:40am

El Ministro cubano convocó a la comunidad internacional a movilizarse para detener de inmediato «la artera agresión». (Foto: PL)

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, subrayó que «Cuba condena los ataques perpetrados en la mañana de hoy 28 de febrero por «Israel» y Estados Unidos contra Irán, violando su soberanía e integridad territorial, que se suceden por segunda ocasión cuando estaban en curso conversaciones sobre la cuestión nuclear».

«Estas irresponsables acciones quebrantan la paz y la seguridad internacionales, y constituyen una clara transgresión del Derecho Internacional y la Carta de la ONU», expresó el canciller en su cuenta de X.

Además, convocó a la comunidad internacional a movilizarse para detener de inmediato «la artera agresión».

Periódico Granma

Texto de Periódico Granma
Órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

