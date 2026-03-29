Cuba Recicla, una campaña a favor del entorno (+fotos)

En barrios y comunidades espirituanas se intensifica la comunicación para concientizar a la población sobre temas relacionados con la economía, el cuidado del medio ambiente y la importancia del reciclaje

Aprovechar todo lo que puede ser recuperado en cualquier lugar que esté. (Fotos: Cortesía de Materia Prima)

Lograr una cultura de reciclaje inclusivo y sostenible a partir de la concientización popular, que permita mayor conocimiento sobre el impacto de la misma en la económica, el medio ambiente y la actividad de recuperación, constituye aspecto vital dentro de la campaña nacional Cuba recicla que se promociona en Sancti Spíritus hasta el mes de marzo del 2027.

Así lo declaró a Escambray Osmany Guevara Portales, director de Desarrollo de la Empresa de Recuperación de Materias Primas en la provincia, quien aseguró que se trata de movilizar a la sociedad en función del desarrollo sostenible, con la participación activa de los ciudadanos, las empresas y las instituciones, así como de los actores económicos estatales y no estatales, los que de manera general resultan determinantes en la clasificación y entrega de residuos que pueden ser reutilizados.

Las escuelas se convierten en centros importantes dentro de la recuperación de materia prima.

“Ello permite —aclara Osmany— reducir el impacto negativo al medio ambiente a partir del aumento de las tasas de pago por los materiales recuperados, además de promover una economía circular, al vincular la recogida de materias primas que pueden ser reutilizadas, con beneficios económicos y sociales para los barrios y comunidades”.

Con un basamento legal que está bien definido en la propia Constitución de la República de Cuba y en la Ley 1288/75 de Materias Primas, entre otras normativas jurídicas, la campaña promociona, como un bien público, las necesidades educativas, sociales y culturales, sin fines de lucro, y recuerda la obligatoriedad de los organismos estatales de programar cada año acciones que aseguren el cumplimiento de los mismos en tareas relacionadas con el reciclaje.

Se trata de movilizar a la sociedad en función del desarrollo sostenible, con la participación activa de los ciudadanos.

“Se trata de una actividad que involucra a las familias, estudiantes, trabajadores del sector estatal y privado, es decir: a todos los que de una manera u otra generan residuos que pueden ser reutilizados, es por ello que dentro de los destinatarios de dicha campaña están también escuelas, hospitales, centros laborales, organizaciones de masas y sociales, en fin, los que de una u otra forma logren aportar a la recuperación de la materia prima”, aclara el director.