Los escritores Dalila León Meneses, de Sancti Spíritus, y Alejandro Muñoz Aguilera, de Camagüey, merecieron en igualdad de condiciones el lauro del Certamen Nacional de Poesía Raúl Ferrer

Dalila León Meneses mereció el lauro por su cuaderno Casi todo sobre mi madre y el camagüeyano Alejandro Muñoz Aguilera se llevó a casa el premio por Visitaciones.

Sin precedentes en esta tierra y, mucho más en el actual contexto, el Premio Nacional de Poesía Raúl Ferrer logró aunar a más de 50 cuadernos enviados desde diferentes puntos del país.

La cifra obligó a convocar dos jurados, también residentes en provincias diversas y, tras leer y releer, llegaron a la conclusión, por unanimidad, de que el lauro sería compartido.

Los elegidos resultaron Dalila León Meneses, de Sancti Spíritus, y Alejandro Muñoz Aguilera, de Camagüey.

POESÍA SANADORA

Todavía la muchacha de pelo crespo y delgada no sabe cómo sus dedos teclearon a la velocidad que le dictaba el subconsciente. Sucedió de forma inesperada y solo así el dolor por una de las mayores pérdidas del ser humano encontró un poco de sosiego.

“Fue un vómito, palabra fea, pero necesaria, como le digo siempre a mis alumnos —cuenta Dalila León Meneses y en los ojos aún hay sorpresa—. Resultó una liberación a raíz de la pérdida de mi madre”.

Desde hacía dos años las palabras no brotaban. Engavetado todo. Solo se sumergía en los placeres de la lectura, escuchar música y disfrutar de series audiovisuales y películas.

“Escribirlo limpió mi sistema de una manera increíble porque el arte sana y te ayuda a sobrevivir. Para muchas personas eso es imposible, pero soy la prueba de que sí. A mis casi 47 años tengo la fe de que el arte acompaña, llena y nunca falla.

“Y en el caso de los artistas nos ayuda a liberar toda esta oscuridad que uno traga a diario, las pérdidas, el dolor, mucha frustración, impotencia… Si no fuera por el arte, realmente no sé dónde estaría ahora”.

Nos hubiera privado de leer Casi todo sobre mi madre —el cuaderno ganador del certamen y cuyo título es un guiño a una de las películas de Almodóvar, entre sus favoritas—. En sus páginas, está la Dalila conocida en otros textos por mostrarnos su mirada propia sobre la cotidianidad, la sociedad, los desaciertos, aciertos, amores, desamores y la irreparable pérdida.

“Es un libro bastante redondito. Tengo ahora todo un año de edición para volver sobre cada verso, incluso el título. Que concursara tiene una historia muy interesante. Sayli Alba me había mandado la convocatoria, pero vino la enfermedad de mi madre y todo lo que generó. Sinceramente, lo olvidé. Entonces, un día abro el WhatsApp y no sé cómo pinché el contacto de Sayli y fue algo que me dijo: participa. Me senté a escribir y envié”.

¿Por qué siempre la poesía?

“Crear con las palabras significado, imagen, idea, dolor, sentimientos y lograr un verso que erice la piel, que haga llorar es para mí una de las artes más completas. Fíjate, que con una sola se logra y si la cambias transformas todo el paisaje.

“Por eso, la poesía para mí es completa, lo tiene todo: música, visualidad”.

La creación estuvo en un impasse, pero las enseñanzas en la Casa Municipal de Cultura Osvaldo Mursulí, no…

“Llevo más de 18 años formando escritores y es lo que me gusta. Me siento feliz cuando obtengo un premio, pero, increíblemente, más feliz cuando los que han pasado por mi taller lo hacen. Está el caso de Ariel Fonseca Rivero. Siento como que he hecho algo útil y es mi trabajo, es lo que me gusta”.

Con el lauro, entregado como colofón de la Jornada Nacional de la Poesía en Sancti Spíritus, sin dudas, Dalila León Meneses encontrará el impulso para no dejar a un lado, otra vez, el acto creativo.

“Estoy madurando un libro de narrativa para niños. Lo tengo hace mucho tiempo en mi cabeza y es muy interesante.

“Por el momento, feliz compartir este lauro con Alejandro, un muchacho al que sigo, al igual que a su esposa. Son muy talentosos”.

POETA Y MÉDICO

Por esos vericuetos a veces inentendibles de la vida, Alejandro Muñoz Aguilera decidió colgar su bata blanca y el estetoscopio en su Camagüey querido.

“Para la familia y en el barrio no dejo de ser el médico —aclara y en cada palabra se siente el amor por la profesión—. No sé mañana si retorne a ejercer, pero sí estoy seguro de que jamás dejaré de ser poeta. La vocación se encuentra en el camino. En cambio, la poesía nace con uno”.

Lo descubrió en Año 2023. Con temor tocó a las puertas del taller impartido en la Ciudad de los Tinajones por Alejandro González Bermúdez y, desde entonces, no ha podido parar.

“Realmente, han sido experiencias maravillosas, he podido conocer casi todo el país gracias a la poesía, he ido a eventos, he sido finalista de concursos nacionales, he tenido algún que otro reconocimiento también. Por ejemplo, esta es la quinta vez que estoy en Sancti Spíritus”.

Pero no solo su presencia en estos predios fue como invitado, una vez más, de la Jornada Nacional de la Poesía, sino porque regresa a casa con el Premio Raúl Ferrer bajo el brazo.

“Es un cuaderno escrito en versos libres que se titula Visitaciones. Lo concebí aproximadamente hace un año. Para mí es un gran orgullo ganar en esta provincia a la que le tengo un cariño espectacular y con un jurado de lujo.

“Sencillamente, sólo me queda agradecer. Ojalá que se publique rápido para que las personas lo disfruten. Es lo importante, más allá de premios, reconocimientos. Apuesto siempre por que la obra perdure y que llegue a los lectores”.

Los versos de Alejandro lo desnudan. Demasiada sensibilidad y humildad afloran cuando habla o escribe. Quizá fue esa la clave que enamoró al jurado.

“Visitaciones es muy personal, intimista, donde abordo problemas personales. Hablo de mi padre, de mi realidad. Está dedicado a los desfavorecidos, a las personas sin hogar y de esa parte del espíritu que muchas veces dejamos de lado, de quienes la mala suerte les ha tocado las puertas. De forma general, está presente la tristeza”.

En pocos meses tanto Casi todo sobre mi madre como Visitaciones deleitarán a quienes, como sus autores, prefieren sumergirse en los versos.