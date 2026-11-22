El proyecto reafirma su papel como plataforma juvenil de encuentro, aprendizaje y disfrute en torno a Japón, y devuelve a la Casa de la Guayabera su condición de espacio natural para la promoción de la diversidad cultural en la provincia

Fotos: Carlo Figueroa/ Facebook

El proyecto D-ON HORIZON, iniciativa que lidera las acciones juveniles en torno a la cultura japonesa en Sancti Spíritus, regresó a su escenario natural: la Casa de la Guayabera, de acuerdo con un reporte de Carlo Figueroa, director de la institución, única de su tipo en Cuba.

Tras un periodo de pausa, la propuesta retomó sus actividades con una jornada que reunió a más de 300 jóvenes espirituanos en una sesión de unas cuatro horas, con lo cual se consolidó nuevamente como un espacio de encuentro para los amantes de la cultura nipona en el territorio.

La cita combinó aprendizaje y entretenimiento mediante torneos, un Anime Quiz de preguntas y respuestas, actividades recreativas y la esperada Convención Anime, uno de los momentos más atractivos para los participantes.

Estas acciones confirman el interés creciente de niños, adolescentes y jóvenes por las manifestaciones culturales de Japón, desde el anime y el manga hasta otras expresiones de la tradición asiática.

Uno de los valores añadidos de este regreso es la puesta a disposición de los participantes de la biblioteca donada por la Fundación Japón hace varios años, que resguarda la Casa de la Guayabera.

Los organizadores del proyecto señalaron que estas jornadas que ahora se reinician podrían extenderse a otros escenarios, con el propósito de ampliar su alcance y seguir sumando jóvenes, adolescentes, niños y amantes de la cultura de Japón.

La meta es llegar con fuerza a la jornada que se celebrará en los meses iniciales de 2027, un horizonte que ya se perfila como un momento culminante para el movimiento de la cultura japonesa en Sancti Spíritus.