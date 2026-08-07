Arte con sonido propio (+fotos y video)

Durante todo este mes de agosto, la exposición Crac, de Rafael González Morales, permanecerá abierta a los públicos

La escultura de cartón se roba el show de la muestra. (Fotos: Alien Fernández Martínez/Escambray)

Como siempre sucede cuando Rafael González Morales “asalta” un espacio, sorprende, atrapa… En esta ocasión, la segunda sala de la Galería de arte Oscar Fernández Morera, de Sancti Spíritus —aun con las huellas de labores constructivas— se volvió la cobija perfecta de su muestra Crac.

“Desde que entré aquí supe que era el ideal. El nombre es un sonido onomatopéyico que significa algo que se quiebra, que se parte. Las piezas se hicieron con chatarra y material reciclado”.

La muestra la integran dibujos, abstractos hechos con chatarra e instalaciones.

Atrevida para unos; contextualizada para otros, la exposición que tiene como invitada a la consagra artista visual Luisa María Serrano, Lichi, es un grito de denuncia a muchas de las problemáticas que coexisten en las muchas realidades de la actualidad.

“Lichi ha dialogado con los públicos sobre los temas que laceran a las mujeres. Por tanto, vinculamos así lo figurativo con la abstracción. Se unen en perfecta armonía”.

Entre los dibujos de la hija de Tuinucú y las abstracciones con metal de Rafael, la instalación que muestra a un hombre —hecho con cartón—, y que se arrastra, se roba la atención de los públicos. La escultura deja atrás una serie de objetos con los que se nombra el título la exposición.

El Doctor en Ciencias Luis Rey Yero (izquierda) es el curador de la muestra de Rafael González Morales (derecha).

“En esa huella se aglomera con una estela de cosas que pierde en el camino como fragmentos de carbón, leña, piezas de metal”.

Otro de los elementos sugerentes de Crac, con curadoría del Doctor en Ciencias del Arte, Luis Rey Yero, es los títulos de las piezas en la pared.

“Es la primera vez que me lo dejan hacer de esa forma. También por las propias características de la sala en construcción”.

Rafael González Morales, artista autodidacta, se ha ganado por su constancia y sui géneris creaciones uno de los más significativos puestos en las artes visuales espirituanas.

Cada pieza es un grito de denuncia a las problemáticas de las muchas realidades actuales.

“Crear es una válvula de escape para liberar todas las tensiones que puedo tener en el día a día. Cerré el taller de bicicletas que fue uno de mis fuentes de empleo durante 14 años y como publicó un amigo en Facebook: «Se acabó el taller de bicicletas, nació el taller de arte»”.

Crac estará, durante todo este mes de agosto, con las puertas abiertas a los públicos en la segunda sala de la Galería de arte Oscar Fernández Morera, ubicada en el corazón de la cuarta villa de Cuba.