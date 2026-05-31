Réquiem por Virgilio, un ejercicio de memoria y resistencia (+fotos)

Virgilio Piñera, maestro del absurdo y del grotesco, nos dejó en sus cuentos una radiografía de la angustia humana que, pese al paso del tiempo, sigue resonando en la Cuba contemporánea

Fotos: Alien Fernández/ Escambray

Réquiem por Virgilio es el más reciente estreno de la compañía Teatro Garabato. Con dirección de Jose Meneses y Félix Ramón Delgado, llegó a las tablas espirituanas esta recreación teatral de los cuentos virgilianos El insomnio, La cena y La carne. Específicamente, Jose, director de la agrupación, asume el riesgo de construir una dramaturgia, a partir de la reescritura para la escena de estos tres cuentos.

Es un tríptico donde lo básico —dormir, comer, sobrevivir— se convierte en escenario de pesadilla, al revelar así la fragilidad del individuo frente a necesidades elementales que se tornan imposibles de satisfacer.

En El insomnio, la imposibilidad de conciliar el sueño se transforma en un tormento existencial. El protagonista, atrapado en la vigilia perpetua, recurre a remedios inútiles hasta que la desesperación lo conduce al suicidio. La narración, marcada por la repetición y el ritmo obsesivo, transmite la sensación de un ciclo sin salida. Este cuento dialoga con la Cuba actual, donde la ansiedad colectiva frente a apagones, incertidumbre económica y falta de soluciones palpables genera una vigilia social: un insomnio compartido.

Mientras, La cena nos presenta la abundancia convertida en exceso nauseabundo. Lo que debería ser un acto de placer se transforma en grotesca tortura, donde la comida se vuelve amenaza. Piñera denuncia la irracionalidad del consumo desmedido, pero también la fragilidad de los sistemas que administran la abundancia y la carencia. En la Cuba de hoy, este relato funciona como espejo invertido: la escasez sustituye a la abundancia, pero el resultado es igualmente destructivo, pues tanto el exceso como la falta deshumanizan.

Por su parte, en La carne, la obsesión por un alimento básico se convierte en símbolo de deseo, violencia y supervivencia. Expone cómo lo corporal y lo material se entrelazan en una lucha grotesca por lo mínimo. En la Cuba contemporánea, donde la carne sigue siendo un bien escaso y codiciado, el relato adquiere una vigencia brutal: la ansiedad que genera la falta de alimentos básicos se convierte en metáfora de la precariedad cotidiana.

La relación entre estos tres cuentos es clara: todos giran en torno a necesidades primarias que, al ser frustradas o desbordadas, develan la condición absurda de la existencia. Piñera utiliza el humor negro y la exageración para mostrar cómo lo elemental se convierte en fuente de angustia y destrucción.

En el actual contexto, marcado por crisis económicas y sociales, estos relatos funcionan como espejos deformantes pero certeros: la imposibilidad de dormir, la cena grotesca y la obsesión por la carne son metáforas de una vida atrapada entre la necesidad y la frustración.

Así, Piñera no solo retrató la angustia individual, sino que anticipó la angustia colectiva de un escenario, donde lo básico se convierte en drama existencial. Sus cuentos, escritos hace décadas, siguen siendo un testimonio de la vigencia del absurdo como forma de comprender la realidad cubana.

Reescribir los cuentos de Virgilio Piñera para llevarlos a la escena y ponerlos a dialogar con el público espirituano tiene un valor doble: artístico y social. En primer lugar, la teatralización convierte la angustia íntima de los relatos en experiencia compartida. Lo que en la página es un monólogo interior o una narración grotesca, en el escenario se transforma en cuerpo, voz y gesto, generando un espejo vivo, donde los espectadores se reconocen. Piñera, quien siempre exploró el absurdo de las necesidades básicas, encuentra en el teatro un espacio donde esas obsesiones se vuelven palpables y colectivas.

En segundo lugar, el diálogo con el público actual intensifica la vigencia de los textos. El teatro, al abrir un espacio de comunión, permite que esas metáforas se conviertan en preguntas colectivas: ¿cómo se sobrevive cuando lo básico se vuelve imposible?, ¿qué significa la abundancia o la carencia en un país donde ambas han sido extremos vividos?

Las soluciones técnicas de la puesta, tanto en el diseño de banda sonora como de luces, está en consonancia con la precariedad narrada: linternas y velas sustituyen a los focos tradicionales y el trabajo percutivo y vocal de los actores, en conjunto con pequeñas bocinas portátiles, desplazan a los equipos profesionales. Un elemento que, más que interesante, permite mantener una programación activa y estable en medio de un contexto en que la falta de electricidad azota, constantemente, las temporadas en las múltiples sedes teatrales del país

Que sean actores jóvenes quienes asuman la responsabilidad de llevar a escena los cuentos de Virgilio Piñera es un desafío que trasciende lo técnico. No se trata únicamente de memorizar y ejecutar un texto complejo, sino de adentrarse en una cosmología que exige tanto del cuerpo como de la experiencia vital. Piñera coloca a sus personajes en situaciones límite.

Para Humberto Daniel Toledo González, el protagonista, encarnar estas tensiones implica enfrentarse a emociones que quizás aún no ha vivido en carne propia, pero que debe transmitir con autenticidad. Meritorio rememorar que con Réquiem por Virgilio egresó del Centro Provincial de la Enseñanza Artística Olga Alonso, de Villa Clara, lo que convierte esta puesta en su primera experiencia como actor profesional. En los roles de Fantasmas del insomnio se suman los también novísimos Kely de la Caridad Hernández, Anthony Evelio Pérez y Ana Lía Mencía. Y a cargo de Regla Naomi Rodríguez está la interpretación del fantasma de Piñera.

El reto físico de estos jóvenes está en sostener la intensidad que demandan los textos: la repetición obsesiva, el ritmo opresivo, la gestualidad grotesca. El reto vivencial, en cambio, reside en comprender y comunicar la angustia existencial que Piñera retrata. Deben sumergirse en un universo donde lo cotidiano se vuelve pesadilla, y hacerlo con la osadía de quienes todavía están construyendo su mirada sobre el mundo. Esa osadía es, precisamente, lo que puede renovar la puesta en escena: la frescura de una generación que, aunque no haya vivido todas las carencias o excesos que el autor describe, sí experimenta la incertidumbre y la precariedad de la Cuba actual.

El valor de ese reto está en que los actores, al enfrentarse a textos tan densos y exigentes, se convierten en puente entre la tradición literaria y la realidad contemporánea. Sus interpretaciones no solo reviven la angustia de los personajes, sino que la resignifican desde la perspectiva de una generación que hereda las mismas tensiones, aunque con nuevas formas de resistencia. Así, la escena se transforma en un espacio de aprendizaje y de riesgo, donde la juventud se mide con la profundidad del absurdo piñeriano y lo devuelve al público como experiencia viva, urgente y necesaria.

Teatro Garabato hace que el autor, desde su estética del grotesco, se vuelva contemporáneo y urgente; y que el público espirituano, al enfrentarse a sus textos reescritos para el teatro, no solo reviva la angustia de los personajes, sino que reconozca la suya propia. Réquiem por Virgilio es un ejercicio de memoria y de resistencia, donde el absurdo se revela como la forma más precisa de nombrar la realidad.