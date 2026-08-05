El lamento de Los Caballitos (+fotos)

La falta de fluido eléctrico no es el único factor que afecta el funcionamiento de muchas áreas en el parque de diversiones de Sancti Spíritus. A ello se suma la rotura de cables que desde hace varios días esperan por ser reparados

Una imagen desolada y triste muestra el parque infantil. (Fotos: Rosa Blanco/ Escambray)

Desde lejos se percibe un silencio rotundo, cuando en veranos anteriores sucedía todo lo contrario. En el parque de diversiones Los Caballitos, de Sancti Spíritus, hoy se aprecian los efectos de la falta de prioridad, la desatención y los escasos mantenimientos a sus equipos.

Su lamento se suma al reclamo de los niños que llegan desde cualquier parte de la ciudad o de la provincia en busca de una recreación sana y solo encuentran las puertas cerradas, porque desde que hace algunos días, cuando ocurrió la tormenta local en la ciudad cabecera, hubo que suspender los pocos servicios vigentes, debido a que la caída de ramas provocó roturas al tendido eléctrico y, aunque se reportó de forma inmediata, hasta hoy no ha existido respuesta.

Escambray indaga con Miguel Pérez Reyes, el administrador de Los Caballitos, quien refirió: “Este es el único parque de su tipo en el territorio y, aunque tiene más de siete décadas, nunca cerró sus puertas, mucho menos en medio de un verano. Ahora no tenemos electricidad, pero cuando la ponen durante el día comenzamos a prestar servicio con los equipos que requieren de la misma. Pero también los niños disfrutan de las áreas de hamacas, las canales y los cachumbambés”.

De los equipos con que cuenta el parque, tres se encuentran rotos: la estrella, que presenta problemas con el sistema de freno, así como los aviones voladores y los carros locos.

Miguel Pérez recorre la instalación mientras enumera las carencias.

“Este año tampoco hemos contado con la realización de actividades culturales y recreativas, como sucedió en etapas anteriores —aclara el administrador—, Los Caballitos están olvidados; ni ofertas gastronómicas hay, a pesar de contar con una cafetería aledaña, El Recreo. Incluso, recientemente hicieron allí una actividad infantil y a nosotros no nos vincularon”.

Perteneciente a la Dirección Municipal de Servicios Comunales, el parque de diversiones pide a voces una mirada reparadora que le devuelva funcionalidad a sus áreas, sin olvidar que los niños necesitan de este espacio verde y sombreado en medio de la ciudad para disfrutar de ratos de esparcimiento, liberar energías y socializar durante el caluroso y apagado verano.