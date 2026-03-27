De Sancti Spíritus a Timor Leste, la ruta humanista del doctor Ihanes (+fotos)

Con más de 30 años de ejercicio el doctor Alexis Ihanes Soto escribe ahora mismo historias de solidaridad en Timor Leste en defensa de uno de los empeños más humanistas de Cuba

El doctor Alexis Ihanes durante su participación en una jornada de salud en el distrito de Lauala Vila, Timor Leste. (Fotos: Tomadas de Facebook)

Aquella imagen del médico tocando las puertas de los hogares más lejanos, a veces a caballo, otras a pie, con la bata mojada por la lluvia copiosa de mayo perviven en la memoria del doctor espirituano Alexis Ihanes Soto, quien por aquel entonces atendía el consultorio del médico de la Familia número 51, ubicado en la montañosa comunidad de Sipiabo, en el Plan Turquino del municipio de Fomento.

En aquel pueblo de casas de tablas y techo de zinc, rodeado de cafetales y algarrobos, aprendió el abecé del trabajo comunitario, de la atención médica preventiva e integral.

Allí bebió de la humildad del campesino y de lo gratificante que es hacer el bien. Quizás por ello, después de haber asumido labores de dirección en el Policlínico Docente Miguel Montesino, de Fomento, en la Dirección General de Salud del territorio y en el Policlínico Norte de la ciudad de Sancti Spíritus, el doctor Alexis Ihanes sumara a su ruta humanista tres misiones de colaboración médica, la primera de ellas en Venezuela, en 2003, cuando surge la Misión Barrio Adentro, por iniciativa del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro y del Comandante eterno Hugo Chávez para llevar la atención médica a los cerros, llanos, ciudades y comunidades indígenas de la nación bolivariana.

Hasta los hogares más humildes de Lauala Leten llegan las consultas médicas del doctor Alexis.

En una suerte de porfía por la vida, el doctor Alexis lideró los equipos de trabajo de la coordinación médica en varios municipios del estado de Lara, Venezuela. Palavecino, Jiménez, Iribarren fueron sitios donde por vez primera miles de venezolanos accedieron a servicios de salud gratuitos, y cuentan algunos que nunca antes habían sentido la mano de un médico tocarles, auscultarles, sanarles.

Por las siembras de amor que hizo desde 2003 hasta 2008 en el país sudamericano, a este médico espirituano le fue otorgada la Medalla Internacional Orden General de División Juan Jacinto Lara, instituida en honor al destacado prócer de la independencia venezolana y sudamericana y que reconoce la labor de personalidades en bien de la patria de Bolívar.

En Ganda, provincia de Benguela, Angola, el también máster en Longevidad Satisfactoria y profesor asistente Alexis Ihanes brindó atención médica integral a la población en comunidades y centros de salud. Allí conoció los rostros más fieros de la malaria, la tuberculosis, el VIH/Sida, el dengue, el zika y enfermedades gastrointestinales diversas.

El doctor espirituano junto a estudiantes y personal médico timorense, en acciones de promoción de salud en comunidades de difícil acceso.

Fue preciso estudiar para obrar con sapiencia, apuntó el doctor Alexis, quien también fungió como profesor principal de sexto año de la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad angolana de Katyavala Bwila.

A Timor Leste llegó en septiembre de 2024 y allí construye, hasta estos momentos, puentes solidarios desde la atención sanitaria. Las imágenes publicadas en el perfil institucional de la Brigada Médica Cubana en esa nación son reveladoras.

En el municipio Ermera, que significa agua roja en lengua Mambai, en casas precarias, en consultas improvisadas, atiende junto a personal médico y jóvenes estudiantes timorenses largas colas de enfermos. Otras fotografías lo ubican de camino a hogares de bajos recursos donde lo esperan pacientes que una vez estuvieron mustios y ahora aseguran, con los doctores cubanos, han recuperado la luz.

Sin dudas, labrar los caminos de esperanzas desde la ciencia y el humanismo ha regido el obrar de más de 30 años de servicio del doctor Alexis Ihanes Soto, lo mismo allá en Sipiabo, Fomento, que en Lara, Venezuela; en Ganda, Angola y en Ermera, Timor Leste, donde lo hace en este minuto y en el pensamiento retorna a su tierra, a las jornadas de largas caminatas tocando las puertas de los hogares más lejanos, a veces a caballo, otras a pie, con la bata mojada por la lluvia copiosa de mayo.