Simposio Internacional en Sancti Spíritus aboga por fortalecer salud masculina

La primera parte de la cita, concebida desde la modalidad virtual, incluyó la presentación de más de 60 investigaciones de profesionales de Perú, Colombia, Benín y Angola y de ocho provincias cubanas

El simposio centra la mirada en temas relacionados con la prevención de enfermedades no transmisibles en hombres. (Foto: Arelys García/ Escambray)

En la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención e intervención de las dolencias que afectan la salud en los hombres coinciden los participantes en el III Simposio Internacional Salud Masculina y Enfermedades No Transmisibles, Sancti Spíritus 2026, que sesiona en su modalidad híbrida hasta el próximo 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre.

La primera parte de la cita, efectuada de manera virtual del 9 hasta este fin de semana, comprendió la presentación de más de 60 ponencias de profesionales de Perú, Colombia, Benín, Angola y de las provincias cubanas de La Habana, Pinar del Río, Cienfuegos, Villa Clara, Ciego de Ávila, Holguín y Santiago de Cuba, además de Sancti Spíritus como anfitriona del evento.

De acuerdo con la doctora Norma Rodríguez Escobar, presidenta del Capítulo Espirituano de Higiene y Epidemiología, “la cita deviene plataforma científica y comunitaria para abordar, desde múltiples perspectivas, las problemáticas vinculadas a la salud masculina y el impacto creciente de las Enfermedades No Transmisibles (ENT) en nuestras poblaciones”.

Los estudios, distinguidos por la pertinencia en el abordaje de diversas temáticas, díganse la prevención y promoción de estilos de vida saludables, la atención integral y la innovación en políticas sanitarias, permitirán avanzar hacia una visión más inclusiva, equitativa y transformadora de la salud, indicó Rodríguez Escobar.

En la actualidad, Cuba presta mayor atención a los problemas específicos de los hombres, y el desarrollo de investigaciones como las presentadas en dicho cónclave, constituyen valiosas herramientas para el pronóstico de diversas enfermedades en el contexto cubano, trascendió en la sesión virtual del evento.

“El enfoque desde la Atención Primaria y hacia la Atención Primaria, es donde mejor puede tratarse este problema de salud, individuo, familia y comunidad”, manifestaron los asistentes.

El programa científico, en la modalidad virtual, abarcó temas relacionados con la promoción de salud y prevención de ENT en hombres, hipertensión arterial y riesgo cardiovascular con enfoque de género, mejora de los servicios en la Atención Primaria de Salud, esperanza de vida al nacer según sexo y principales causas de mortalidad.

El debate también giró en torno a problemáticas como la salud masculina y carga de enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica y salud mental; así como factores de riesgo, léanse tabaquismo, alcohol, sedentarismo, obesidad y alimentación no saludable, entre otros.

El III Simposio Internacional Salud Masculina y Enfermedades No Transmisibles, Sancti Spíritus 2026, que se celebra en el contexto del mes de la Ciencia en la Especialidad de Higiene y Epidemiología desarrolla, desde este lunes y hasta el 19 de noviembre, talleres y cursos presenciales sobre enfermedades transmisibles, arbovirosis, afecciones respiratorias agudas y lepra con la participación de personal sanitario de las diferentes áreas de Salud de la provincia.

Convocado por la Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología (mediante su Capítulo provincial en Sancti Spíritus), el Consejo de Sociedades Científicas de Salud en ese territorio y el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, el Simposio tiene como lema “Por una esperanza de vida saludable en los hombres”.

En el contexto de las acciones del Mes Azul, dedicado a la concienciación sobre la necesidad de romper estigmas y hablar de salud masculina, Sancti Spíritus desarrollará otras acciones hasta el 30 de noviembre.