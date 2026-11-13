Medicina Interna al servicio de la vida

Durante dos sesiones del evento se prevé la exposición de más de 25 trabajos científicos, paneles, mesas redondas y el intercambio entre especialistas y residentes

El Servicio de Medicina Interna del Hospital Provincial dota a sus residentes de los conocimientos pertinentes para una atención de calidad. (Fotos: Vicente Brito/ Escambray)

La Jornada Provincial de Medicina Interna, como parte del Capítulo Espirituano de la Sociedad Cubana de Medicina, sesionará en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos de Sancti Spíritus los días 16 y 17 del presente mes, con el fin de aumentar la calidad en la atención al paciente y actualizar a los profesionales con temas inherentes a la especialidad.

De acuerdo con el doctor Yuniel Abreu Hernández, especialista en Segundo Grado en Medicina Interna y jefe de ese servicio en la institución hospitalaria, la cita formará parte de la Jornada Al Servicio de la Vida, que cada año tiene lugar en el territorio.

Durante las dos sesiones se prevé la exposición de más de 25 trabajos científicos inscritos hasta la fecha; paneles, mesas redondas y el intercambio entre especialistas y residentes, todos con el mismo objetivo: crecer en conocimientos y poner esos saberes en función del ser humano.

Según Abreu Hernández, el evento “sesionará de manera virtual, haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, mediante un canal de WhatsApp creado con el fin de publicar de manera interactiva y propiciar el debate. Además, para que los especialistas desde sus municipios tengan una activa participación, dada su importancia en los policlínicos y las áreas de salud donde se ubican.

«Más de 30 residentes se forman en nuestra especialidad», según Abreu Hernández.

“Esto tiene una gran repercusión en el momento actual que vivimos, teniendo en cuenta que, con la situación económica actual, hay una desmotivación por la sociedad por estudiar, investigar, prepararse como especialistas y, sin embargo, hoy tenemos en el servicio a más de 30 residentes formándose en nuestra especialidad y el 95 por ciento de ellos intervendrán con sus ponencias”, apuntó.

“La actualización de temas, la exposición de casos clínicos significativos y atípicos que se han logrado definir y egresar casi todos vivos de nuestro servicio, tendrán un lugar cimero durante ambas jornadas, porque siempre el fin es propiciar el debate científico para aprender, dotarnos de mejores experiencias y así contar con médicos más preparados y con alto nivel científico y académico, lo cual se traduce en una atención más eficaz al paciente”, puntualizó finalmente.