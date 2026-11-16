Inicia hoy Jornada Al servicio de la vida en Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos

En el más relevante evento científico del sector de la Salud Pública en Sancti Spíritus se prevé la exposición de 320 trabajos

El evento analizará diversas problemáticas de salud que afectan a la población espirituana. (Foto: Arelys García/ Escambray)

Considerada la cita científica de mayor connotación y magnitud del sector sanitario en Sancti Spíritus, este lunes inició la XXV Jornada Al servicio de la vida en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, donde se expondrán 320 investigaciones centradas en un amplio diapasón temático.

Al decir de la doctora Magalys Echemedía Marrero, jefa del Departamento Docente del Camilo Cienfuegos, el evento, previsto a desarrollarse hasta mañana, está dedicado al servicio de Neurocirugía gracias al desarrollo alcanzado por la especialidad, evidente en la renovación de la cirugía vascular y de otras grandes intervenciones neuroquirúrgicas.

Como parte del cónclave —añadió— sesionan un curso de Neurología, siete talleres y 18 jornadas provinciales de varias especialidades, entre estas, Urología, Inmunología, Otorrinolaringología, Neonatología, Neurocirugía y Medicina Interna.

En esta última especialidad, el debate científico abarca 25 trabajos relacionados con las enfermedades crónicas no transmisibles, la actualización diagnóstica y terapéutica, el manejo integral del paciente hospitalizado y los avances de la Medicina Interna, ejemplificó Echemedía Marrero.

Bajo el lema Ciencia, docencia y compromiso con la vida, la edición 25 de la Jornada Al servicio de la vida, concebida en las modalidades virtual y presencial, deviene oportunidad para la reflexión académica al más alto nivel entre los especialistas, residentes y el resto del personal de la Salud Pública en esta central provincia de Cuba.