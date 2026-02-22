Denuncia canciller cubano mala conducta de diplomático estadounidense

«Siendo incompetente e ineficaz en la gestión donde esta destinado lo han premiado con costosos paseos europeos para llevar la garra de su gobierno como carta de presentación», expresó Bruno Rodríguez

Bruno Rodríguez denunció a representantes de EEUU que se «dedican a pasear por países donde profesionales y personal cubano prestan servicios médicos». (Foto: PL)

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció la mala conducta del diplomático estadounidense acreditado en Cuba, Mike Hammer, debido al uso de la fuerza y amenaza en Italia.

«Siendo incompetente e ineficaz en la gestión donde esta destinado lo han premiado con costosos paseos europeos para llevar la garra de su gobierno como carta de presentación», expresó el jefe de la diplomacia cubana.

Asimismo denunció que a pesar de que en Estados Unidos solo el 51 por ciento de la población puede acceder y sufragar servicios de salud de calidad, sus representantes se «dedican a pasear por países donde profesionales y personal cubano prestan servicios médicos» con la intensión de «tratar de poner fin a un servicio tan necesario y humano».