Desde España nuevo contenedor solidario para Cuba (+post)

Un nuevo contenedor solidario con destino a La Habana fue cargado en España, con diverso contenido que combina sistemas de energía, materiales sanitarios y mobiliario.
Así lo dio a conocer hoy MediCuba España, Sodepaz y la Asociación de Paz y Solidaridad de Avilés, que detallaron que el envío contiene equipos médicos y material sanitario donado por los hospitales de Barakaldo y Arrasate de la Osakidetza.
Además, dos sistemas Fotovoltaicos de 10 kW con baterías para electrificar la editorial Mujeres de la FMC y la escuela para sin niños sin amparo familiar de Arroyo Naranjo de La Habana. También, mobiliario, jeringuillas y agujas.
Décimo contenedor solidario para Cuba en 2026 de @Sodepaz y Medicuba España— SODEPAZ (@SODePAZ) June 18, 2026
Equipo médico para Oncólogico de La Habana, donación hospitales Barakaldo y Mondragón
Sistema FV para Editorial Mujeres de la FMC
Sistema FV para hogar de infancia Arrollo Naranjo pic.twitter.com/cRNFzct7yP
Se trata del décimo cargamento gestionado este años por las entidades mencionadas, a los cuales se suman otros que se realizan en distintas zonas de España como Valencia, País Vasco, Barcelona, Madrid o Andalucía, por mencionar algunas.
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