Desde España nuevo contenedor solidario para Cuba (+post)

El envío contiene equipos médicos y material sanitario donado por los hospitales de Barakaldo y Arrasate de la Osakidetza

El décimo cargamento gestionado por MediCuba España, Sodepaz y la Asociación de Paz y Solidaridad de Avilés. (Foto: Internet)

Un nuevo contenedor solidario con destino a La Habana fue cargado en España, con diverso contenido que combina sistemas de energía, materiales sanitarios y mobiliario.

Así lo dio a conocer hoy MediCuba España, Sodepaz y la Asociación de Paz y Solidaridad de Avilés, que detallaron que el envío contiene equipos médicos y material sanitario donado por los hospitales de Barakaldo y Arrasate de la Osakidetza.

Además, dos sistemas Fotovoltaicos de 10 kW con baterías para electrificar la editorial Mujeres de la FMC y la escuela para sin niños sin amparo familiar de Arroyo Naranjo de La Habana. También, mobiliario, jeringuillas y agujas.

Décimo contenedor solidario para Cuba en 2026 de @Sodepaz y Medicuba España

Equipo médico para Oncólogico de La Habana, donación hospitales Barakaldo y Mondragón

Sistema FV para Editorial Mujeres de la FMC

Sistema FV para hogar de infancia Arrollo Naranjo pic.twitter.com/cRNFzct7yP — SODEPAZ (@SODePAZ) June 18, 2026

Se trata del décimo cargamento gestionado este años por las entidades mencionadas, a los cuales se suman otros que se realizan en distintas zonas de España como Valencia, País Vasco, Barcelona, Madrid o Andalucía, por mencionar algunas.