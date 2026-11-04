Desde Italia, Semillas de Paz viajará con ayuda solidaria a Cuba

La ayuda de alrededor de 400 kilogramos será trasladada a La Habana en 20 maletas

Foto: PL

La asociación italiana Semi di Pace (Semillas de Paz) llegará a Cuba el próximo 12 de noviembre con una delegación de voluntarios que entregará material didáctico, medicamentos y suministros sanitarios para escuelas y hospitales, informó hoy en Facebook.

Según el mensaje en la red social, la ayuda de alrededor de 400 kilogramos será trasladada a La Habana en 20 maletas, resultado de una campaña solidaria que reunió donaciones de familias, instituciones, centros educativos, empresas, asociaciones y parroquias de distintas ciudades italianas.

Una parte de los suministros estará destinada al Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez, de la capital cubana, así como a centros escolares que recibirán materiales para apoyar la atención y educación de los menores.

Liderada por el presidente de Semillas de Paz, el profesor Luca Bondi, la misión la integran nueve voluntarios procedentes de seis ciudades italianas.

Entre sus participantes figuran los ex diputados Pietro Tidei y su hija Marietta Tidei, esta última actual consejera regional del Lazio, así como representantes de la Asociación Nacional de Partisanos de Italia (Anpi) de las localidades de Civitavecchia y Ronciglione.

También participarán colaboradores de las ciudades de Bari y Roma, entre ellos Luca Imperioli, coordinador logístico del proyecto Cuba nel Cuore (Cuba en el Corazón), y el fotógrafo Renato Ferrantini.

El programa contempla una estancia de 10 días en Cuba, durante la cual la delegación sostendrá encuentros con instituciones, escuelas y hospitales beneficiados anteriormente por las donaciones de la asociación, entre ellas las transportadas el pasado 19 de agosto.

La iniciativa forma parte de las acciones de solidaridad impulsadas por Semillas de Paz, asociación que mantiene vínculos de cooperación con Cuba y desarrolla proyectos de apoyo a sectores vulnerables en el país.

Antes de llegar a la isla, Bondi y parte de la delegación cumplirán una primera etapa en República Dominicana, donde la organización inauguró en marzo de 2011 la escuela San Benito, en Santo Domingo, que atiende a más de 400 niños.

En el texto, Semilla de Paz agradeció la contribución de numerosos donantes italianos, entre ellos centros educativos, parroquias, organizaciones sociales y entidades humanitarias.

Destacó especialmente el respaldo del Centro Misionero de Medicamentos ODV, de Florencia; la Unión Cristiana Evangélica Bautista de Italia y la Anpi de Civitavecchia.

Cuba atraviesa una difícil situación económica, comercial y financiera provocada por las medidas del bloqueo estadounidense, recrudecido mediante un bloqueo energético que impide la entrada de combustibles al país desde enero de este año.