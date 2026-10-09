Destacan labor del Instituto de Neurología y Neurocirugía de Cuba (+post)

Díaz-Canel envió un mensaje de felicitación al colectivo del Instituto de Neurología y Neurocirugía (INN) con motivo del 60 aniversario de la institución

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía es el centro fundador y rector de las neurociencias en Cuba. (Foto: Tomada de la cuenta X del Presidente Miguel Díaz-Canel)

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, felicitó hoy al Instituto de Neurología y Neurocirugía en su aniversario 60 en un mensaje en la red social X.

«Un abrazo a su director y a su equipo: doctores, enfermeras y todos sus trabajadores que sostienen la excelencia de este centro rector de las neurociencias en Cuba, en medio del bloqueo genocida», escribió el mandatario.

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía es el centro fundador y rector de las neurociencias en Cuba, además de actuar como unidad rectora de la neurología y la neurocirugía en el país.

La intensa labor docente del centro lo convirtió por muchos años en la cantera de especialistas, de diversas ramas de las neurociencias, que fueron a fundar y fortalecer la especialidad en las diferentes regiones del país.

El Instituto de Neurología y Neurocirugía constituye el centro fundador y rector de las neurociencias en Cuba, además de actuar como unidad rectora de la neurología y la neurocirugía en el país . La intensa labor docente y científica desarrollada a lo largo de sus seis décadas de existencia lo convirtió por muchos años en la cantera de especialistas de diversas ramas de las neurociencias, quienes posteriormente fueron a fundar y fortalecer la especialidad en las diferentes regiones del territorio nacional.

Entre sus resultados más relevantes se encuentra la realización, por primera vez en Cuba, de la trombectomía mecánica en ictus isquémico por oclusión de gran vaso arterial, procedimiento que logró resultados óptimos y salvó la vida de una paciente en 2018 .

Asimismo, ha participado en proyectos de investigación y desarrollo como la creación del equipo Estep, un dispositivo de estimulación eléctrica transcutánea del nervio vago para el tratamiento de pacientes con epilepsia farmacorresistente, que mostró una reducción significativa en la frecuencia mensual de crisis epilépticas en el 83.33 por ciento de los pacientes participantes en el estudio .