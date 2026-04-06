Díaz-Canel denuncia daños del bloqueo ante congresistas estadounidenses de visita en Cuba

Durante un encuentro con los congresistas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan L. Jackson, el mandatario cubano subrayó particularmente las consecuencias del cerco energético decretado por el actual gobierno de Trump

Encuentro de Díaz-Canel con los congresistas estadounidenses. (Foto: Tomada de la cuenta X del Presidente Miguel Díaz-Canel)

El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez recibió recientemente a los congresistas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan L. Jackson, ocasión en la que denunció el daño criminal provocado por el bloqueo de Washington contra la isla caribeña.

Durante el encuentro, según reseñó el mandatario cubano en la red social de X, subrayó particularmente las consecuencias del cerco energético decretado por el actual gobierno del mandatario Donald Trump.

Además, reiteró la voluntad del Gobierno de la Mayor de las Antillas de sostener un diálogo bilateral serio y responsable, encaminado a encontrar soluciones a las diferencias existentes entre ambos países.

Al recibir a los congresistas estadounidenses @RepJayapal y @rep_jackson denuncié el daño criminal provocado por el #bloqueo, en particular las consecuencias del cerco energético decretado por el actual gobierno de EE.UU y sus amenazas de acciones aun más agresivas.



Reiteré la… pic.twitter.com/AI0CFlSM2n — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) April 6, 2026

Durante su visita a La Habana, los legisladores norteamericanos constataron los efectos de la política de asfixia, que ha impedido la entrada de combustibles a la nación durante meses, con repercusiones directas en hospitales, escuelas y la vida cotidiana de las familias.

En un comunicado publicado en la red social X, calificaron el cerco como «cruel castigo colectivo» y reclamaron su levantamiento inmediato.

Escuchamos a una amplia variedad de voces—familias, líderes religiosos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, el gobierno cubano, embajadores latinoamericanos y africanos, organizaciones de ayuda humanitaria y cubanos de todo el espectro político, incluidos disidentes. En todos los sectores hay acuerdo: este bloqueo ilegal debe terminar de inmediato, añadió el texto.

Los congresistas señalaron que el bloqueo constituye una forma de «bombardeo económico» que afecta la infraestructura nacional y provoca daños permanentes, al tiempo que aclararon que la mayoría del pueblo estadounidense no respaldaría tales medidas.

Esta visita ocurre en medio de las conversaciones entre ambos gobiernos, en un contexto marcado por la necesidad de superar políticas de carácter unilateral y avanzar hacia una relación basada en el respeto mutuo y la cooperación.

Estados Unidos y Cuba deben entablar de inmediato negociaciones reales que garanticen la dignidad y la libertad del pueblo cubano y los enormes beneficios para el pueblo estadounidense que se derivarán de una colaboración real entre nuestros dos países, finalizaron los funcionarios.